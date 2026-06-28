Für die einen war es eine Achterbahn des Lebens, komprimiert auf wenige Sekunden, für die anderen war es märchenhaft oder gar reif für Hollywood. Was es jedenfalls war: ein Stresstest für die Nerven, zum Glück mit Happy End. Österreichs später Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien und der damit verbundene Aufstieg in die K.o.-Phase der WM sorgten auch bei ihnen gefühlt für Herzstillstände, man schwankte zwischen Kollaps und Eruption. Und mittendrin stand der Riese Sasa Kalajdzic, dem das erlösende Tor gelungen war. „Aber um ehrlich zu sein: Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Es ist so schnell gegangen, wir waren nach dem 2:3 in Schockstarre“, meinte der „Schlaks aus Kaisermühlen“, der schon einmal mit einem Ausgleich für Jubel gesorgt hatte: Beim 2:2 in Schottland in der WM-Qualifikation 2021.

Auch diesmal wusste er nach seiner Einwechslung, dass nicht viel Zeit blieb. „Aber du brauchst nur einen Ball. Der ist gekommen, es war ein Happy End“, sagte der überwältigte Wiener, der beim LASK in der abgelaufenen Saison zu alter Stärke gefunden hatte und dann schmunzelnd erklärte: „Ich hab‘ 500 Watschen kassiert. Ich muss schauen, ob ich nicht mit dem Doc ins Krankenhaus fahren muss, wegen einer möglichen Gehirnerschütterung.“ Und dann ergänzte er: „Das ist fast schon märchenhaft, wie hoffentlich unsere ganze Reise, die jetzt weitergeht. Ich bin nur froh, dass ich was beitragen konnte.“

Das lag eben daran, dass Österreich in der Nachspielzeit das 2:3 durch Riyad Mahrez kassiert hatte. „Normal bist du tot nach dem Tor“, seufzte auch Ralf Rangnick, der meinte: „Ich glaube, da spreche ich für alle: Ich habe so etwas in einem Fußballspiel noch nie erlebt. Dass wir diese Chance dann nützen, ist unfassbar.“ Der Deutsche meinte auch: „Es war ein Endspiel. Viele hätten wohl ein 0:0 erwartet, aber dieses Spiel war das Gegenteil – dass es 3:3 ausgeht, ist ja auch eine Besonderheit.“ Zum Tor von Kalajdzic meinte er nur: „Wenn du das im Training probierst, brauchst du 10.000 Versuche.“ Und auch für das ÖFB-Trainerteam gab es in der Hitze von Kansas kalt-warm im Sekundentakt. „Fragen Sie nicht, was wir nach dem 2:3 gedacht haben. Wir waren sprachlos. Dass es dann so eine Wendung nimmt ... Viel besser als mit ‚Hollywood‘ kann man das nicht umschreiben.“

Und auch Michael Gregoritsch, der Österreich gegen Bosnien zur WM geschossen hatte, war ob des Moments überwältigt. „Ich habe vor sechs Monaten schon so was gefühlt und mich gefragt, ob ich es je wieder erleben werde. Heute war es soweit.“ Doch wusste der Grazer ganz genau: „Wir haben mit dem Feuer gespielt , noch Öl reingegossen. Wir waren ein paar Minuten raus. Nach der Chance für Lienhart habe ich gedacht, das war‘s. Aber gibt dann so kleine Wunder.“ Auch in der Euphorie starteten die Teamspieler schon die selbstkritische Analyse: „Leider haben wir uns aufs Verteidigen eingelassen, sind nicht mehr in Umschaltsituationen gekommen. Wir haben Bälle verloren, zu lange gebraucht, um in die Zweikämpfe zu kommen. Das war dumm und fahrlässig von uns.“ Sein Fazit: „Wir können heute alle beten und Danke sagen, dass das passiert ist.“

Die Selbstkritik einte ihn mit Marcel Sabitzer, der mit einem Traumtor das 2:1 erzielte und auch den Ausgleich durch die weite Flanke auf Gregoritsch vorbereitete: „Das ist so ein Auf und Ab. Wir gehen zweimal in Führung. Das musst du nach Hause bringen. Das war teilweise unseriös, was wir da gemacht haben.“ Auch er habe nach dem 2:3 gedacht: „Das ist vorbei. Dann kriegen wir noch eine Chance, die wir nicht nützen, probieren es noch einmal. Du haust einen rein, Kopfball, Kopfball – drin. Aber ich muss vorangehen, für Tore sorgen, für Vorlagen, für entscheidende Momente.“ Die letzte Vorlage zu einem Tor, das alle Dämme brechen ließ: „Ich denke, wir haben dafür gesorgt, dass Österreich den Atem angehalten hat. Aber jetzt sollen sie alle schön weitertrinken!“

Auch Ralf Rangnick war klar, dass es gegen Spanien viel besser werden muss. „Aber im Moment sind wir nur happy. Wir hatten hier auch mit dem Klima zu tun, einige waren läuferisch am Limit“, sagte er, fand aber auch gute Ansätze: „Wir haben es heute im Umschaltspiel nach vorne gut gemacht. Nicht sehr gut, aber besser als zuletzt. Im Spiel gegen den Ball hatten wir aber Probleme, da haben wir nicht überall gut ausgesehen. Logisch, wenn du drei Tore kassierst und auch noch Stangenschüsse. Aber darüber reden wir morgen.“ Dann, wenn es gilt, sich auf Spanien einzustellen. „Ein Sieg gegen Spanien wäre zwar kein Wunder, aber Favorit sind wir nicht.“ Und Kapitän David Alaba gab die Devise aus, für die sich alle steigern müssen: „Wir wollen weiter Geschichte schreiben.“