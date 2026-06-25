Sie ist abseits des Sportlichen das Gesprächsthema Nummer eins in Spielberg: Kommt US-Megastar Kim Kardashian zum Großen Preis von Österreich? Die 45-Jährige ist seit wenigen Monaten mit Lewis Hamilton liiert. Im Juni machten die beiden ihre Liebe offiziell, in Monte Carlo feierte Kardashian dann ihr Debüt in der Boxengasse. Gemeinsam mit Schwester Khloé kam Kim in das Fürstentum und verfolgt dort das Rennen als Gast von Ferrari.

Auch wenn Monaco traditionell eine wesentlich höhere Promi-Dichte aufweist als der Große Preis von Österreich: Unrealistisch ist ein Besuch von Kardashian in Spielberg nicht. Und auch wenn Ferrari-Fans mit der großen Aufmerksamkeit, die Kim Kardashian auf sich zieht, wenig Freude haben – sportlich schadet ihre Anwesenheit Lewis Hamilton offenbar nicht. Kommt die Milliardärin tatsächlich nach Österreich, könnte sie äußerst prominente Begleitung im Schlepptau haben. Kims Schwester Kylie Jenner ist mit Schauspieler Timothée Chalamet liiert, Kendall Jenner soll mit Frankenstein-Schauspieler Jacob Elordi zusammen sein. Kourtney Kardashian wiederum ist mit Blink 182-Schlagzeuger Travis Barker verheiratet.

Riesiger Medienrummel um Kim Kardashian. Kommt sie auch nach Spielberg? © AP/Yves Herman

Sportler in Spielberg

Abseits der Kardashian-Spekulationen gibt es aber einige bereits bestätigte Prominente, die Spielberg einen Besuch abstatten werden: Marcel Hirscher wird sich den Grand Prix ebenso wenig entgehen lassen wie Dominik Paris, der nordische Kombinierer Johannes Lamparter, Mountainbiker Fabio Wibmer, Skirennläuferin Lara Colturi oder Surfer Robby Naish. Angesagt hat sich auch der deutsche TV-Kult-Moderator Joko Winterscheidt.

Marcel Hirscher ist regelmäßig in Spielberg zu Gast © Richard Purgstaller

Besonders freuen dürfen sich die Fans auf die Legenden-Parade: Unter dem Titel „GP Icons“ sind Rennwagen von 1975 bis 2010 zu sehen, die Formel 1-Geschichte geschrieben haben. Für emotionale Highlights sorgen unter anderem David Coulthard im Red Bull Racing RB6, dem ersten Weltmeisterauto des Teams, oder Rubens Barrichello im legendären Ferrari F2002. Ebenso mit dabei sind Mathias Lauda, Jan Lammers, Pier Luigi, Paola Barilla, Jean Alesi, Karl Wendlinger, Christian Danner und Mark Webber.

David Coulthard bei der Formel 1 2025, heuer wird er an der Legendenparade teilnehmen © Richard Purgstaller

Weitere bestätigte Gäste

Bilder aus Spielberg um die Welt schicken werden etwa die Internetpersönlichkeiten Betty Taube (Model), Youtuber Sascha Huber, Gaming-Content-Creator Jens Christensen oder Videoproduzent Sascha Hellinger.

Bernie Ecclestone wird am Freitag in Spielberg erwartet.

Die Formel 1 lässt sich üblicherweise auch Hausherr Mark Mateschitz mit Lebensgefährtin und ESC-Moderatorin Victoria Swarovski nicht entgehen. Ob sie weitere prominenten Gäste am Red Bull Ring begrüßen dürfen? Nicht ausgeschlossen.