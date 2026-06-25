Der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat eine neue Chefin: Wie das Land Steiermark am Donnerstag bekanntgab wird die Leobnerin Sarah Kastner künftig als Bezirkshauptfrau die Geschicke in der östlichen Obersteiermark lenken. Die 36-jährige setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren im Hearing gegen drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten durch und wird ihren Dienst ab Oktober als jüngste unter den steirischen Bezirkshauptleuten antreten.

Dann geht nämlich ihr Vorgänger und aktueller Bezirkshauptmann Bernhard Preiner in Pension. Der gelernte Jurist hatte diese Funktion seit 2019 ausgeübt und war schon zuvor von 2002 bis 2021 Leiter der Bezirkshauptmannschaft im Altbezirk Bruck.

Dank für seine langjährige Tätigkeit kommt von höchster Stelle: „Er hat die Bezirkshauptmannschaft mit großem Engagement geführt und wichtige Impulse für die regionale Verwaltung gesetzt“, betont Landeshauptmann Mario Kunasek in einer Aussendung.

Bezirkshauptmann Bernhard Preiner geht ab Oktober in Pension © Pototschnig Franz

Gleichzeitig streut der Landeshauptmann der künftigen Bezirkshauptfrau im Vorfeld Rosen: „Mit Sarah Kastner wird eine fachlich hervorragend ausgebildete und langjährig in der Landesverwaltung erfahrene Juristin mit breiter Expertise im Umwelt-, Verkehrs- und Verwaltungsrecht mit dieser Funktion betraut. Ich bin überzeugt, dass sie diese Aufgabe mit großer Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Kompetenz ausfüllen wird und damit eine sehr gute Wahl für diese Position darstellt.“

Studierte Juristin mit Erfahrung im Agrarbereich

Für diese wird sie in der nächsten Regierungssitzung bestellt werden. Kastner wurde ursprünglich 1989 in Leoben geboren und absolvierte nach der Matura ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz, gefolgt vom Masterstudium „Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag bekommt eine neue Chefin © KLZ / Moritz Prettenhofer

Start bei Agrarbezirksbehörde & Vefassungsdienst

Ihre berufliche Laufbahn begann sie zunächst 2016 als Trainee im Bereich der Agrarbezirksbehörde bzw. im Verfassungsdienst im Amt der Steiermärkischen Landesregierung.

Dem landwirtschaftlichen Bereich blieb sie dann auch als Juristin auf der Agrarbezirksbehörde Leoben treu und war zudem als Referentin im Büro des ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Anton Lang tätig.

Danach übernahm die 36-Jährige juristische Funktionen im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie im Umweltrecht und Tierschutz, wo sie 2023 zur Bereichsleiterin bestellt wurde. Im Jahr 2024 übernahm Kastner die Referatsleitung in der Verkehrsbehörde der Abteilung 16 des Landes Steiermark.