Eine orange Welle bewegte sich weg von den Tribünen des Red Bull Rings, da war das Rennen noch keine zwei Runden alt. Während auf der Strecke noch um den Sieg gekämpft wurde, feierten die Gäste aus den Niederlanden auf dem Campingplatz bereits eine eigene Party – inklusive dem ein oder anderen Frustgetränk. Der Grund: Für Superstar und Fanliebling Max Verstappen war der Große Preis von Österreich 2025 bereits nach einer Runde vorbei. In Kurve drei verbremste sich der damals 18-jährige Rookie Kimi Antonelli im Mercedes und krachte dem Red Bull des vierfachen Champions in die Seite. Für beide war der Grand Prix zu Ende, die „Orange Army“ konnte es kaum fassen.

Während viele damit rechneten, dass der Red-Bull-Star seinen jungen Konkurrenten in die Schranken weist, geschah es gänzlich anders. Verstappen nahm Antonelli zuerst in den Arm und dann in Schutz, frei nach dem Motto: Fehler passieren. Denn bereits damals dürfe dem Niederländer klar gewesen sein, dass der junge Italiener aus Bologna kein gewöhnliches Talent in der Motorsport-Königsklasse ist. Antonelli könnte den Red-Bull-Superstar als Gallionsfigur der Formel 1 beerben, das ist spätestens seit dieser Saison klar. Vom fehleranfälligen und ungestümen Supertalent zum möglichen Weltmeister – ein Weg, der Verstappen-Fans nur allzu bekannt vorkommt.

Ist Antonelli reif für den Titel?

Doch ist der jüngste WM-Führende aller Zeiten wirklich bereit für den Titel? Ja – zumindest geben die bisherigen Auftritte keinen Grund zum Zweifeln. Der italienische Shootingstar führt die Weltmeisterschaft mit 41 Punkten Vorsprung auf Altmeister Lewis Hamilton an, gewann fünf der sechs Grand Prix, bei denen er ins Ziel kam, und hat nur einen unverschuldeten Ausfall auf dem Konto. Beim Grand Prix in Barcelona vor knapp zwei Wochen gingen die Siegchancen nach einem technischen Motorendefekt in Rauch auf. Ein erster Rückschlag in einer ansonst so erfolgreichen Saison, in der Antonelli mehr als nur einen Rekord brach. So gelang ihm etwa beim Sieg im Fürstentum Monaco als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte ein Grand Slam, bestehend aus Pole Position, schnellster Rennrunde und einem Start-Ziel-Sieg ohne Führungswechsel. Dieses Kunststück gelang zuvor ohnehin nur 27 Fahrern, mit seinen 19 Jahren und 286 Tagen war er zu diesem Zeitpunkt auch deutlich jünger als der bisherige Rekordmann namens Verstappen (23 Jahre und 277 Tage).

Zeigt Antonelli nach dem jüngsten Rückschlag in Spanien erneut eine starke Reaktion auf der Strecke, dürfte selbst den letzten Zweiflern klar sein, dass er das Zeug zum Champion hat. Und ein Italiener an der Spitze der Motorsport-Königsklasse wäre auch für die Königsklasse ein wahrer Coup, gilt das Nachbarland mit seinen Tifosis doch als absolut motorsportverrückt. Da passt es nur ins Bild, dass Ferrari mit dem siebenfachen Weltmeister Hamilton plötzlich wieder an der Spitze anklopft.

Stürmen die Tifosi den Ring?

Nicht nur beim Altmeister ist Antonelli mit seiner unbekümmerten und authentischen Art beliebt. Das spitzbübische Auftreten des Shootingstars sorgt nicht nur bei seinem Chef Toto Wolff für den ein oder anderen Lacher, sondern macht ihn auch bei Journalisten aus aller Welt zu einem gefragten Interviewpartner. In einer Welt voller Millionärssöhne und strengem Medientraining sticht der manchmal etwas abwesend wirkende Wuschelkopf heraus. So zählte er im Vorjahr am Red Bull Ring etwa stolz seine Fehltage in der Schule auf, klagte über diverse Parkstrafen und die angespannte Situation im Hause Antonelli, wenn einer dieser Strafzettel den Weg zu seiner Mutter findet.

Das „Wunderkind“ tut der Formel 1 gut – doch spürt man das auch in Spielberg? Zwar ist die Faszination für Oranje-Star Verstappen trotz der schwierigen sportlichen Situation weiterhin ungebrochen, ein weiteres Zugpferd würde den Verantwortlichen am Ring aber sicherlich nicht stören. Gibt es also bereits einen „Antonelli-Effekt“, mit gestiegenem Fan-Interesse aus Italien? „Man merkt schon eine neue Motivation bei den italienischen Fans, sowohl durch Antonelli als auch durch Hamilton und Ferrari. Wir denken, dass es sich positiv entwickelt und rechnen heuer mit 2000 bis 4000 italienischen Gästen mehr als üblich“, erklärt Tourismus-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner und fügt an. „Dominant bleiben aber natürlich die niederländischen Verstappen-Fans.“ Wie dominant es dann auf der Strecke zugeht, wird sich erst am Wochenende zeigen. Bleibt nur zu hoffen, dass das italienisch-niederländische Duell nicht wieder in der ersten Runde endet.