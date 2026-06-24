Wenn sich die Reifen in Spielberg drehen, rollt Tausende Kilometer entfernt in Amerika der Ball. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist logischerweise auch Gesprächsthema im Fahrerlager der Formel 1 und nicht nur ein Star der Motorsport-Königsklasse hält seinem Team bei der Endrunde kräftig die Daumen. So gilt etwa Barcelona-Sieger Lewis Hamilton als großer Fan des runden Leders. Der siebenfache Champion aus England ist bei der diesjährigen WM nicht nur Anhänger seines Heimatlandes, sondern auch des Rekordweltmeisters.

Vor eineinhalb Wochen verriet der 28-Jährige in Spanien, dass in seiner Brust zwei Fußball-Herzen schlagen. „Als ich in England aufgewachsen bin, habe ich es geliebt, die Spiele von Brasilien anzuschauen. Ehrlich gesagt war Brasilien schon immer eines meiner Lieblingsteams.“ Das hat mehrere Gründe. Neben den fußballerischen Glanzleistungen hat Hamilton sein Jahren eine enge Verbindung zum Heimatland seines großen Idols Ayrton Senna. So wurde er 2022 etwa auch zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt und ist beim Rennen in Sao Paulo zumeist mit einer Flagge des Landes zu sehen. Fußballerisch beeindruckten ihn die Leistungen von Ronaldo und Co um die Jahrtausendwende. „Sie waren einfach großartig.“ Deshalb drückt er in diesem Jahr auch Brasilien und England gleichermaßen die Daumen.

Verstappen ist Oranje-Fan

Ganz klar mit einer Nation fiebert Max Verstappen mit. Der Red-Bull-Star gilt als eingefleischter Fußballfan und überzeugt in diversen Videos auch mit seinem großen Wissen rund um das runde Leder. Logischerweise schlägt sein Herz für die niederländische Nationalmannschaft, angeführt von Kapitän Virgil van Dijk, mit dem Verstappen eine enge Freundschaft pflegt. In einem Videostream prophezeite er einen 2:1-Sieg von „Oranje“ gegen Schweden – und sollte damit mit der Tendenz richtig liegen, die Niederländer siegten sogar mit 5:1. In seinem Online-Shop gibt es sogar ein eigenes Verstappen-Trikot in Orange zu kaufen. Logischerweise ist auf dem Leiberl die Nummer drei zu sehen. Auf Klubebene ist der Red-Bull-Fahrer übrigens glühender Anhänger der PSV Eindhoven.

Die eigenen Fußballkünste stellte jüngst in Barcelona Nico Hülkenberg unter Beweis, als er den neuen Trionda-Ball auf Herz und Nieren prüfte. Seit Jahren gilt der Audi-Fahrer als großer Fußballfan, empfing in der Vergangenheit sogar Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Fahrerlager. Der 38-Jährige könne zwar „nicht jedes einzelne Spiel und nicht jede Minute“ des Turniers verfolgen, „aber wann immer es möglich ist, auf jeden Fall. Und wenn unsere Nationalmannschaft spielt, dann natürlich erst recht.“ Wie er die Partien einer WM verfolgt? „Ich werde einfach das Trikot anziehen, ein Bier trinken, die Mannschaft anfeuern und das Beste hoffen.“

Seitenhieb von Alonso

Altmeister Fernando Alonso hofft auf „das Finale“ für sein Heimatland Spanien. Während er bei Aston Martin sportlich derzeit nicht viel zu lachen hat, ließ er sich in Barcelona zu einem kleinen Scherz hinreißen. „In diesem Fahrerlager verstehen nicht viele etwas von Fußball“, meint Alonso. „Früher waren das Giancarlo Fisichella und einige der anderen Italiener. Aber Italien ist seit drei Jahrzehnten nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft dabei.“ Dem einzigen Italiener im Feld stellte der Spanier aber ein gutes Zeugnis aus. Kimi Antonelli selbst nahm den Seitenhieb auch mit Humor. „Also wir werden es definitiv nicht sein“, sagte der WM-Führende und sieht keinen klaren Favoriten. „Es gibt zu viele starke Mannschaften. Aber ich bin natürlich ein großer Fan von Messi, seit der Zeit, als er noch in Barcelona gespielt hat.“