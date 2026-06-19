Wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen, geht es auch in der Gerüchteküche der Formel 1 heiß her. Die „Silly Season“ der Motorsport-Königsklasse startet pünktlich vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg (28. Juni) und das große Thema ist einmal mehr Max Verstappen. Während es im Vorjahr um einen möglichen Wechsel des vierfachen Weltmeisters zu Mercedes ging, beschäftigt ein Red-Bull-Verbleib derzeit die Medien.

Wie die „Bild“ nun berichtet, gab es am 10. Juni in Salzburg ein Geheimtreffen zwischen Mark Mateschitz, Mehrheitseigner Chalerm Yoovidhya, Sport-Boss Oliver Mintzlaff, Teamchef Laurent Mekies und Verstappen sowie dessen Manager Raymond Vermeulen. Auf der Tagesordnung standen Verhandlungen über die Zukunft. Der Vertrag des Niederländers bei Red Bull läuft 2028 aus, beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel am Ende dieses Jahres. Genau diese Option wollen die Bullen Verstappen offenbar abkaufen, um den Verbleib zu sichern.

„Wir waren immer loyal“

Offenbar beinhaltet die Klausel einen möglichen Vertragsausstieg, sollte Verstappen zur Sommerpause nach dem Ungarn-Grand-Prix (26. Juli) nicht unter den Top zwei der Fahrer-WM sein. Bis Oktober soll der 28-Jährige dann die Chance haben, diese Option zu ziehen. So wie sich die Weltmeisterschaft in diesem Jahr entwickelt, darf man davon ausgehen, dass Verstappen in gut einem Monat deutlich hinter dem zweiten Platz in der Fahrerwertung liegen wird, was die RB-Bosse offenbar nervös werden lässt. So reiste Eigentümer Yoovidhya etwa extra aus seiner Wahlheimat Dubai an.

Manager Vermeulen äußerste sich gegenüber der „Bild“ wie folgt: „Wir haben einen Vertrag bis 2028. Natürlich gibt es Ausstiegsklauseln, die gab es immer. Wir haben aber nie eine eingelöst. Im Gegenteil. Wir waren immer loyal und werden es auch bleiben. Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden – aber natürlich mit der Möglichkeit, zu gewinnen.“ Man möchte schnell eine Entscheidung treffen, möglicherweise sogar noch vor der Sommerpause. Die Gespräche in Salzburg sollen jedenfalls ohne Einigung zu Ende gegangen sein. Somit bahnt sich ein spannender Vertragspoker über den Sommer hinweg an.