Über viele neue Freunde kann sich am Mittwoch eine Gruppe Vorarlberger Formel 1-Fans freuen. Mitten am Campingplatz haben sie einen stattlichen Pool aufgebaut. Was sich andere in den Garten stellen, haben die Vorarlberger mehrere Stunden mit dem Auto nach Spielberg gekarrt und sogleich aufgefüllt. Wie? „Das ist geheim“, lacht Alexander. Denn eigentlich ist das Pool-Befüllen aufgrund der limitierten Kapazitäten der Ortswasserleitung verboten, so steht es in der Campingplatzordnung.

Mit 32 Grad ist es in Spielberg am Mittwoch glühend heiß und doch vergleichsweise „kühl“, steigen die Temperaturen bis Sonntag doch noch auf mehr als 36 Grad an. Klar, dass so ein Pool verlockend ist. Als die Vorarlberger ihr kühles Nass genießen, sind ihnen neidische Blicke sicher. „Die Nachbarn werden wir bald besuchen“, lacht eine Gruppe in der Nähe. Auch sie kommen aus Vorarlberg und spielen in der prallen Sonne Ball – in Lederhosen. Sechs Stunden haben sie im Auto gesessen, jetzt brauchen sie Bewegung.

Über zu wenig Bewegung können sich Niklas, Johannes und Tim aus Wien nicht beschweren. Wir treffen die drei Lehrlinge, als sie zu Fuß zum Campingplatz Pink marschieren. „Es ist unser erstes Mal in Spielberg. Auf einen Geländeplan haben wir nie geschaut, das war ein Fehler“, lachen die Wiener. Von der Bushaltestelle geht es steil bergauf, die Campingzelte und Rucksäcke werden mit jedem Schritt schwerer. „Wir haben so viel Bier dabei, das war nicht die beste Idee.“ Schließlich hilft nur mehr eines: Auto stoppen. „Die Holländer sind spitze, die nehmen uns sicher mit.“

Partys und Hitze

Mit einem Hitzeproblem der stickigen Art schlägt sich etwas weiter eine Gruppe aus Bayern herum. Sie haben ein fix fertig aufgebautes Zelt gemietet, das offenbar schon länger auf Gäste wartet. „Da hat’s sicher 50 Grad drinnen, keine Ahnung, wie man da schlafen soll“, seuft Heinz, der ein Spielberg-Stammgast ist. „Wir haben heuer zu spät reserviert und kein Zimmer mehr bekommen. Was soll’s, wir sind ja nicht zum Schlafen da.“

Fans aus Bayern und den Niederlanden © KLZ / Sarah Ruckhofer

Auf einem anderen Campingplatz ist indes eine komplette Beach-Bar entstanden – nicht, um dort Getränke gewerblich auszuschenken, sondern rein zum Privatgebrauch. Etwas weiter genießt eine junge Frau ihren mitgebrachten Ventilator. Nennen wir sie Lea: „Bitte auf gar keinen Fall meinen echten Namen schreiben oder ein Foto machen. Ich bin offiziell im Krankenstand“, grinst sie. Seit Jahren ist sie Lewis Hamilton-Fan: „Ich will ihn hier in Spielberg gewinnen sehen! Die Reise war etwas Last Minute, aber nach den letzten Rennen musste ich einfach ins Murtal kommen. Leider habe ich keinen Urlaub mehr bekommen.“

Mit dem Luxus-Camper nach Spielberg

Die Anreise läuft am Mittwoch flüssig, aber stetig. Vor allem die Fans aus den Niederlanden sind früh angereist, um Staus zu vermeiden. Wie gewohnt ist die „Orange Army“ bestens ausgerüstet. Quer über die Camping-Flächen werden Zelte aufgebaut, Fahnen justiert und die ersten Bierchen geleert. „Jetzt fehlt uns nur noch ein Pool, sonst wird das unerträglich“, scherzt Daan aus den Niederlanden. Der Verstappen-Fan ist mit einem Luxus-Campingbus angereist, der wohl mehr kostet als so manches Einfamilienhaus. „Wir machen keinen Urlaub, sondern fahren zu Formel 1-Rennen. Das ist unser Urlaub als Familie.“ Mit dabei sind seine Ehefrau sowie Schwester und Schwager. Sechs Nächte verbringt man im Murtal, „außer der Rennstrecke haben wir aber noch nie etwas unternommen. Vielleicht schauen wir uns heuer mal einen Badesee an.“

Zeit dafür ist noch genug: Mit dem Pit Lane-Walk steht am Donnerstag um 15.20 Uhr der erste Höhepunkt des Rennwochenendes vor der Tür. Die Tickets dafür sind freilich längst vergriffen. Auch Daniel aus Graz-Umgebung war zu spät dran: „Ich versuche es morgen spontan. Und wenn es nix wird, suchen wir uns neue Freunde, die einen Pool mithaben.“ Man merkt: Mit Pool steigt die Beliebtheit am Campingplatz heuer sprunghaft an.