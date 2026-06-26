Wie „grün“ kann eine Motorsport-Veranstaltung sein? Die Formel 1 hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Auch der Red Bull Ring als Veranstaltungsort bemüht sich zunehmend um Nachhaltigkeit: So ersetzt ein Biomasse-Heizwerk den bisher durch Gas gedeckten Energiebedarf. Jährlich werden so rund 1910 Megawattstunden Erdgas eingespart, das entspricht einer Reduktion von 382 Tonnen CO 2 .

Wenn die Fans unter der Hitze stöhnen, laufen die Solaranlagen auf den Dächern auf Hochtouren. Der gesamte Strombedarf der Rennstrecke wird aus Ökostrom gedeckt, für Generatoren kommt der nachhaltigere Kraftstoff HVO zum Einsatz. Am Formel-1-Wochenende versucht man, die Besucher gezielt zur Anreise mit klimafreundlicheren Öffis zu bewegen – das klappt freilich nur bedingt, noch immer kommen Tausende mit dem eigenen Pkw. Gut angenommen werden allerdings die kostenlosen Shuttle-Busse, die vom Bahnhof Knittelfeld zur Rennstrecke fahren. Vorteil: Man spart sich die Staus bei An- und Abreise.

Essensspenden gehen an die Caritas

34 Trinkwasser-Nachfüllstationen gibt es heuer am Gelände, so soll Einwegplastik reduziert werden. 85 Prozent der wichtigsten Lieferanten des Red Bull Rings stammen aus Österreich, die Hälfte davon aus der Steiermark. Um Lebensmittelverschwendung zumindest zu reduzieren, werden überschüssige Lebensmittel vom Renngelände gespendet, und zwar an die Caritas. Dies geschieht übrigens nicht nur während der Formel 1, sondern bei kleinen und großen Veranstaltungen das ganze Jahr über.

Neu: Die Mental Cooldown Rooms, hier in der Fan-Zone © Richard Purgstaller

Auch im Blick auf soziale Verantwortung tut sich einiges: Neu sind heuer zwei „Mental Cooldown Rooms“. Sie dienen als ruhige Rückzugsorte abseits des Trubels und sollen Fans in stressigen oder überwältigenden Momenten einen geschützten Raum bieten, um zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Die Räume befinden sich in Containern und sind in der Fan-Zone (neben dem Rot-Kreuz-Zelt) und im Stehplatzbereich zu finden.