Bereits im Vorjahr lud Formel-1-CEO Stefano Domenicali alle Fahrer in Spielberg zu einem gemeinsamen Abendessen ins Motorhome der Formel 1 am Red Bull Ring. Traditionellerweise gibt es zumeist am Ende einer Saison ein gemeinsames Dinner. Mittlerweile scheint aber auch der Abend in Spielberg einen gewissen Kultstatus erreicht zu haben.

Österreicher mit dabei

Denn auch in diesem Jahr kamen die Stars der Motorsport-Königsklasse wieder zusammen, um am Ring gemeinsam zu essen. Während einige Fahrer auf die Minute genau im Motorhome ankamen, wie etwa Max Verstappen oder George Russell, musste das Feld auf andere Stars etwas länger warten. So verspäteten sich Isack Hadjar oder Kimi Antonelli.

Mittendrin statt nur dabei war beim Fahrer-Dinner auch ein Österreicher. ORF-Experte Alexander Wurz ist an diesem Wochenende nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz, sondern als Chef der Fahrer-Gewerkschaft GPDA. Bei den Stars der Formel 1 genießt der ehemalige Rennfahrer hohes Ansehen und ist bestens vernetzt.