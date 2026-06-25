Nicht nur für die Fans rund um den Red Bull Ring wird das kommende Rennwochenende beim Großen Preis von Österreich zu einer Hitzeschlacht. Auch die FIA reagierte auf die hohen Temperaturen in der Steiermark und sprach erstmals in dieser Saison eine offizielle Hitzewarnung aus. Somit treten am Wochenende spezielle Regeln in Kraft.

Kühlwesten für Fahrer

Möglich macht dies die Wettervorhersage, die für die kommenden Tage Temperaturen von mindestens 31 Grad Celsius prognostiziert. Seit dem Vorjahr sind die Teams dann dazu verpflichtet, spezielle Kühlsysteme in den Autos zu verbauen. In der Vorsaison geschah dies etwa in Singapur und Texas. Zusätzlich können die Fahrer Kühlwesten im Cockpit tragen, um auf die hohen Temperaturen zu reagieren. Diese Maßnahme ist jedoch nicht verpflichtend. Entscheidet sich ein Fahrer gegen die Kühlweste, muss er das zusätzliche Gewicht jedoch ausgleichen.