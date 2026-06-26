Um Punkt 12.53 Uhr durchquerte Max Verstappen bestens gelaunt das Eingangstor ins Fahrerlager auf dem Red Bull Ring, signierte Sekunden später den Helm einer jungen Anhängerin, die ihr Glück kaum fassen konnte, und verschwand mit Manager Raymond Vermeulen kurz darauf auch schon wieder im Motorhome von Red Bull Racing. Es war ein kurzer, aber medienwirksamer Auftritt vor zahlreichen Fotografen, die bereits auf die Ankunft des Superstars gewartet hatten.

Zu tun hat das nicht zuletzt mit dem Mann an seiner Seite. Manager Vermeulen kommentierte vor einigen Tagen ein Treffen der Red-Bull-Verantwortlichen mit seinem Schützling und sprach über die ominöse Ausstiegsklausel, die wie ein Damoklesschwert über der Zukunft des Niederländers beim Rennstall schwebt. „Natürlich gibt es Ausstiegsklauseln“, erklärte er der deutschen „Bild“ und fügte an: „Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden – aber natürlich mit der Möglichkeit, zu gewinnen.“

Verstappen als Zugpferd für Red Bull

Und genau um diese Möglichkeit geht es in den kommenden Wochen. Die Möglichkeit des Siegens, der einzige Antrieb, den Max Emilian Verstappen tatsächlich hat. Prestige, Ruhm, Aufmerksamkeit – alles egal, solange er mit seinem Red Bull das Spitzenfeld der Formel 1 aufmischen kann. Das betonte einst sein Wegbereiter Helmut Marko, das betont nun Manager Vermeulen und das ist auch allen innerhalb des Bullenstalls bewusst. Nicht zufällig schlagen deshalb die Red-Bull-Granden in Spielberg gemeinsam auf. Hausherr Mark Mateschitz wird ebenso erwartet wie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und der thailändische Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya. Für einen Verbleib des Aushängeschilds muss aber wohl ein Red-Bull-Gesetz gebrochen werden, das zumindest so alt ist wie der Rennstall selbst: Niemand ist größer als die Marke.

Das mag für diverse Vorgänger gegolten haben, die zwar ebenfalls ausgesprochen erfolgreich und berühmt waren, aber bei weitem nicht die Strahlkraft Verstappens besaßen. Der vierfache Weltmeister zählt nicht nur zu den besten und komplettesten Fahrern, die jemals in einem Formel-1-Cockpit saßen, sondern entwickelte sich seit seinem Debüt 2015 zu einer der größten Persönlichkeiten im Fahrerlager. Für die Marke Red Bull ist er weltweit das Aushängeschild, passt ideal in das Bild des Engergydrink-Herstellers, dem es am Ende des Tages eben darum geht, wie viele Dosen weltweit verkauft werden

Zukunft ist noch ungewiss

Ein Abgang ist unvorstellbar, weshalb die Bullen auch eines der größten Updates in den vergangenen Jahren in Spielberg im Gepäck haben. Der RB22 wurde zum Heimrennen generalüberholt und geht erstmals in dieser Saison mit dem Mindestgewicht auf die Strecke. Gelingt dem Rennstall damit der große Sprung, hätte man im viel wichtigeren Kampf, jenen um die Zukunft Verstappens, plötzlich wieder ein Ass im Ärmel. Zwar scheint es unausweichlich, dass die Vorgaben für die Ausstiegsklausel im Vertrag nach dem Ungarn-GP am 26. Juli erfüllt werden. Sollte die Entwicklung bei Red Bull ab sofort aber steil bergauf zeigen, dürfte Verstappen über die bisherige Saison-Ausbeute hinwegsehen. Dann wäre auch die Erfüllung seines Vertrags bis 2028 nicht unvorstellbar. Derzeit liegt der 71-fache Grand-Prix-Sieger nur auf Platz sieben der Fahrer-WM.

Der Superstar selbst fehlte am Donnerstag in der offiziellen Pressekonferenz der Formel 1 und gab sich in kleiner Runde gewohnt zurückhaltend. „Die Updates sind für uns als Team wirklich entscheidend. Wir müssen das Auto einfach verbessern. Niemand innerhalb des Teams will nur die vierte Kraft sein, wir wollen besser werden. Genau daran arbeiten wir“, antwortete der 28-Jährige auf die Frage, welche Bedeutung die neuen Teile an diesem Wochenende für seine Zukunft haben. Wohin es den Niederländer also zieht, wird sich nicht an diesem Wochenende alleine entscheiden. Funktionieren die Updates beim Heimrennen jedoch nicht, wird die Luft bei Red Bull aber immer dünner – trotz verliehener Flügel.