Schon im Interview mit der Kleinen Zeitung vor dem Großen Preis von Österreich deutete der ehemalige RB-Motorsportberater Helmut Marko an, dass es für ihn kein Zurück in die Formel 1 mehr gibt. „Wenn ich aufhöre, dann höre ich ganz auf“, sagte der Grazer und verriet etwa auch, dass er keine Daten des Teams mehr bekommt, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

„Haben viel zusammen erlebt“

Dennoch rechneten viele, dass der 83-Jährige beim Heimrennen von Red Bull in Spielberg einen Sprung vorbeischauen würde. Diese Hoffnung teilte auch Max Verstappen, der am Donnerstag aber verriet: „Ich denke nicht, dass er kommt, zumindest hat er mir das so gesagt.“ Somit wird es nicht zu einem Wiedersehen der engen Freunde kommen.

Über seinen ehemaligen Förderer hatte der Niederländer nur Positives zu sagen: „Wir haben so viel zusammen erlebt und deshalb fühlt es sich natürlich anders an, wenn er nicht mehr dabei ist. Aber wir haben nach wie vor viel Kontakt und reden oft“, erklärte der 28-Jährige im Red-Bull-Motorhome. „Wir hatten eine großartige Zeit zusammen mit großartigen Erfolgen, also erinnere ich mich lieber daran, als an die Tatsache, dass er jetzt nicht mehr da ist. Wir haben immer über Sport und alles im Leben gesprochen.“