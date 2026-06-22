Baustellen, Urlaubszeit und die größte Sportveranstaltung des Jahres: Eine Kombination, die am kommenden Wochenende für einige Staus im Lande sorgen dürfte. Rund 300.000 Formel 1-Fans werden zum Großen Preis von Österreich nach Spielberg kommen, neben Gästen aus Deutschland sind die Niederländer wieder stark vertreten.

„Wir erwarten sehr viel Verkehr, die Spitzen werden vor dem Qualifying am Samstag und natürlich zum Rennen am Sonntag sein“, schildert ÖAMTC-Verkehrsexpertin Barbara Kner. Stau-Hotspots sind überregionale Baustellen: Von Graz kommend vor allem die Engstelle Deutschfeistritz-Gratkorn, in der Folge dürfte es sich auch vor dem Gleinalmtunnel stauen.

Vor Ort regeln Polizei und Ordnungskräfte den Verkehr. Hier gilt: Nicht auf das Navi verlassen, sondern den Anweisungen folgen © Gernot Eder

„Hier erwarten wir massive Staus“

Baustellen gibt es auch auf der S6 Semmering Schnellstraße aus Richtung Wien, etwa im Bereich der Tunnelkette Semmering. An mehreren Streckenabschnitten ist die Schnellstraße nur einspurig befahrbar. Die gute Nachricht: Die Baustelle zwischen St. Marein und Kapfenberg wird vor der Formel 1 noch geräumt. Nicht möglich ist das zwischen Niklasdorf und Leoben, hier gibt es auf einer Länge von sieben Kilometern nur einen Fahrstreifen: „Hier erwarten wir massive Staus.“ Überlastet ist erfahrungsgemäß auch der Knoten St. Michael.

Mit Blockabfertigung und Staus rechnet die Verkehrsexpertin auch in Kärnten, und zwar bei der Tunnelkette Pack, konkret beim Herzogbergtunnel. Die Baustelle bei Kammern auf der A9 wird vor dem GP-Wochenende umgestellt, so dass laut Asfinag wieder zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung stehen.

Für Camper gibt es eigene Regeln zur An- und Abreise: So sollen gröbere Staus vermieden werden © Richard Purgstaller

„Generell lässt sich sagen: Früh wegfahren lohnt sich“, so Barbara Kner. „Spätestens auf den Zufahrten zu den Parkflächen ist immer mit Verzögerungen zu rechnen.“ Verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage, erfolgt die Abreise nach dem Grand Prix dann geballt: „Hier muss man auf der S36, aber auch auf der S6 mehr Zeit einplanen.“

Autobahnmeisterei ist gerüstet

Am Grand Prix-Wochenende steht die Autobahnmeisterei Knittelfeld mit zwei Motorradfahrern und bis zu zwölf Mann pro Tag bereit – für Streckenkontrollen, schnelle Hilfe bei Pannen oder Stauabsicherung. Unterstützt werden sie von Motorradfahrern der Autobahmeisterei Bruck. Zusätzlich zum verstärkten Streifendienst wird bei der Leobener Baustelle auch ein Abschleppwagen vor Ort sein, der im Notfall rasch eingreifen kann. Die Asfinag rät auch, Fahrzeuge vor dem Start zu checken: Jede Panne führt zu Staus.

Entspannt geht‘s mit den Shuttlebussen zum Ring © Michael Jurtin / Red Bull Ring

Nicht auf das Navi verlassen

Für Großveranstaltungen wie die Formel 1 gibt es ein seit Jahren erprobtes Verkehrskonzept. Je nach Auslastung der Parkplätze werden die Besucher bei unterschiedlichen Abfahrten der S36 abgeleitet. Hier gilt: Auf Beschilderungen vor Ort achten, den Anweisungen von Polizei und Sicherheitskräften folgen und nicht blind auf das Navi verlassen. Alle Parkplätze befinden sich in Gehdistanz zum Red Bull Ring und sind kostenlos.

Shuttles, Bus und Bahn

Stressfreier und umweltfreundlicher ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Zur Auswahl stehen etwa überregionale Bus-Shuttles oder die Bahn (Haltestelle Knittelfeld, von dort fahren kostenlosse Shuttles zum Red Bull Ring).

Auch eine Möglichkeit: Das Auto beim Park & Bike-Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf abstellen und mit dem Rad zur Rennstrecke fahren. Rund um Spielberg gibt es drei gekennzeichnete Fahrrad-Parkplätze, außerdem einen Motorrad-Parkplatz samt Biker-Garderobe.

Kostenlose Bustransfers gibt es übrigens nicht nur vom Bahnhof Knittelfeld, sondern auch vom Busbahnhof in Judenburg (jeweils Freitag bis Sonntag).

Los geht das Programm in Spielberg am Donnerstag mit dem (ausverkauften) Pit Lane Walk, der „Große Preis von Österreich“ startet am Sonntag um 15 Uhr.