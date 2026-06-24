„Es wird heiß – und damit ist eigentlich alles gesagt“, lacht Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria. Der Formel 1-Grand Prix in Spielberg wird einmal mehr zur Hitzeschlacht. So extrem wie heuer war es allerdings noch selten. „Wir sind jetzt mitten in einem Hochdruckgebiet. Heute gibt es noch eine kleine Schauerneigung in der Region, das war es dann aber. Es kommt staubtrockenes Wetter.“

Die Temperaturen schrauben sich täglich in die Höhe: Zur Anreise am Donnerstag und zum Training am Freitag werden 32 bis 33 Grad erwartet, am Rennwochenende dann sogar 36 Grad. Die schlechte Nachricht: Wolken sind keine in Sicht, wenn überhaupt, dürfen die Fans auf den Tribünen am Sonntag auf ein wenig Schatten hoffen. „Ansonsten aber pralle Sonne. Immerhin wird es aber eine trockene Hitze, nicht so schwül wie zuletzt. Aber das ist wohl ein schwacher Trost“, so Kulmer.

Auf den Campingplätzen nutzen die Fans jede Chance zur Abkühlung, das Füllen von Pools ist aber großflächig verboten © Richard Purgstaller

Kein Regen in Sicht

Nachts sinken die Temperaturen auf angenehme 15 Grad ab, in den Zelten rund um die Rennstrecke wird es also zumindest dann angenehm kühl werden. Regenschauer oder Gewitter schließt der Meteorologe für das gesamte Grand-Prix-Wochenende aus.

Das Rote Kreuz bereitet sich jedenfalls auf einen Großeinsatz vor. Erfahrungsgemäß lässt Hitze die Zahl der Versorgungen in die Höhe schnellen. Von Donnerstag bis Montag stehen 400 Sanitäterinnen und Sanitäter sowie 18 Notärztinnen und Notärzte aus ganz Österreich im Dauereinsatz. Hitzebedingt rechnet man heuer vor allem mit Problemen wie Sonnenbrand, Sonnenstich, Hitzeerschöpfung, Hitzekrampf oder Kollapsen. Immerhin sind die meisten Tribünen nicht überdacht, Schatten ist am gesamten Gelände rar gesät. Dazu kommt übermäßiger Alkoholkonsum, der den Kreislauf noch weiter belastet.

Das Rote Kreuz ist mit zahlreichen Ärzten und Sanitätern vor Ort © Jürgen Fuchs

Sonnencreme einpacken

„Um diesen Gefahren vorzubeugen, ist es wichtig, auf den Körper zu hören und den gesunden Menschenverstand walten zu lassen“, rät das Rote Kreuz Knittelfeld zur Vorsicht. Wird der Mund trocken, setzt ein Gefühl von Schlappheit ein, treten Kopfschmerzen, Schwindel und Krämpfe auf, ist es höchste Zeit, Schatten aufzusuchen, sich hinzulegen und Wasser zu trinken. Sonnencreme und Kopfbedeckungen sollten unbedingt eingepackt werden.

Plastikflaschen dürfen übrigens auf das Gelände mitgenommen werden, es gibt mehrere (kostenlose) Wasserstationen. Alu- und Thermosflaschen sind ebenso erlaubt. Kompakte Regenschirme und Sonnenschirme sind nur im Stehplatzbereich erlaubt, nicht auf den Tribünen. Auch Kühlboxen sind verboten.

Bei akuten Beschwerden ist das Rote Kreuz auch am Ring-Wochenende via Notruf 144 erreichbar. Zusätzlich gibt es am Gelände drei Sanitätshilfsstellen, wo Besucher erstversorgt werden. Sanitäter sind auch zu Fuß am Gelände unterwegs. Einsatzleiter Bernd Peer: „Wir freuen uns auf den Einsatz und können auf jahrelange Erfahrung und perfektes Teamwork sowohl im Roten Kreuz, als auch mit dem Veranstalter und unseren befreundeten Einsatzorganisationen bauen.“