Rund 71.500 Einwohner zählt der Bezirk Murtal, die Formel 1 lockt in Summe an die 300.000 Fans an den Red Bull Ring. Es ist eine einfache Rechnung, dass der Andrang an Fans auch abseits der Rennstrecke für Herausforderungen sorgt. Etwa im Bereich der Notfallmedizin: Das meiste wird vom Roten Kreuz direkt am Red Bull Ring „abgefangen“. Sprich: Kleinere Verletzungen, Kreislaufkollapse und diverse Wehwehchen versorgen die rund 400 Sanitäter und 18 Ärzte am Veranstaltungsgelände. Dafür gibt es eine zentrale Anlaufstelle beim Hauptgebäude sowie zwei weitere Sanitätszelte rund um die Rennstrecke.

Ernste Verletzungen, die ein Röntgen oder andere Untersuchungen erfordern, sowie Notfälle müssen natürlich abtransportiert werden. Da kommen die Krankenhäuser in Judenburg und Knittelfeld ins Spiel: „Am Grand Prix-Wochenende stocken wir unsere Kapazitäten auf“, erklärt Primar Michael Jagoditsch, ärztlicher Leiter des Spitalsverbundes Murtal. Die Verstärkung betrifft in erster Linie die Patientenverwaltung: „Die meisten Besucher kommen ambulant zu uns, das bedeutet natürlich ein viel höherer administrativer Aufwand, als an normalen Tagen.“ Dazu kommt, dass die vielen Fans nicht aus Österreich kommen. „Man muss schauen, wie sie versichert sind, wie die Abrechnung läuft und so weiter.“ Die sprachliche Barriere macht die Angelegenheit nicht leichter.

Die Formel 1 bedeutet für das Rote Kreuz einen Großeinsatz © J. Webersink / Rotes Kreuz Knittelfeld

Verstauchungen, Wunden und Kollapse

Aufgestockt werden auch die Ressourcen der Radiologietechnologen am Standort Judenburg, um Röntgenuntersuchungen rasch durchführen zu können. Der Regelbetrieb läuft in den Kages-Häusern natürlich trotz Formel 1 ungestört weiter. „Nach Judenburg kommen erfahrungsgemäß vor allem Fans mit Bagatellverletzungen, also Verstauchungen oder kleinere Wunden“, schildert Michael Jagoditsch. Schwere Verletzungen sind glücklicherweise selten.

Michael Jagoditsch ist ärztlicher Leiter des Spitalsverbundes Murtal © KLZ / Sarah Ruckhofer

Knittelfeld wiederum ist zuständig für innere Medizin und Neurologie, Stichwort etwa Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze. „Da das meiste aber vom Roten Kreuz vor Ort behandelt werden kann, ist das Patientenaufkommen nicht wesentlich erhöht“, so der Primar. Die Rennfahrer selbst werden übrigens vom Team des Medical Centers am Red Bull Ring versorgt. „Mitarbeiter der Teams kommen aber schon zu uns. Ich erinnere mich an einen Mann mit akutem Blinddarm vor einigen Jahren. Er hat uns eine Teamjacke mit allen Unterschriften geschenkt“, schmunzelt Michael Jagoditsch.

Konzepte für „Massenanfall an Verletzten“

Bisher sind Großveranstaltungen auf dem Red Bull Ring immer sehr ruhig verlaufen. „Natürlich gibt es aber auch Konzepte im Hintergrund, falls etwas Gröberes passieren würde.“ Pläne liegen für unterschiedliche Katastrophenfälle auf, im Fachjargon spricht man von einem „Massenanfall an Verletzten“, kurz MANV. Diese Szenarien werden auch regelmäßig beprobt. „Wenn etwas passiert, gibt es einen medizinischen Einsatzleiter, der umfassend für solche Notfälle geschult ist.“ Dieser Notarzt leitet dann die Triage an und alarmiert weiteres medizinisches Personal nach, das am Wochenende abrufbereit ist. „Bislang war das zum Glück nie notwendig.“

Von einem gröberen Unglück geht man bei der Großveranstaltung auch heuer nicht aus. Sehr wohl alarmiert ist man aber aufgrund der erwarteten Hitzewelle mit Temperaturen bis 36 Grad. „Wir sehen vor allem Patienten, die viel zu wenig trinken – und wenn sie trinken, dann das falsche, nämlich Alkohol“, schildert Michael Jagoditsch. Alkohol erweitert die Gefäße und belastet den Kreislauf zusätzlich. „Wichtig wäre, den ganzen Tag auf ausreichend Flüssigkeit zu achten, nämlich Wasser oder verdünnte Fruchtsäfte.“ Auch Sonnenschutz (inklusive Kopfbedeckung) ist auf den Tribünen ohne Dach unerlässlich. „Besser ist, man geht ohne 50er-Schutz gar nicht in die Sonne.“