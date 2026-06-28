320.000 Fans am Red Bull Ring und kaum nennenswerte Vorkommnisse – kein Wunder, dass die Einsatzkräfte nach Rennende ausnahmslos positiv bilanzieren. „Gemessen an der Größe der Veranstaltung war es sehr ruhig“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun. Pro Nacht verzeichnete die Polizei rund 30 Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz, hauptsächlich geht es um Alkohol-Ausschank an Minderjährige. Angezeigt werden in diesen Fällen sowohl die Wirte als auch die Jugendlichen selbst.

Zum Einsatz kam vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch die verbotene Pyrotechnik auf den Campingplätzen. „Es ist eine eigene Pyro-Streife in Zivil auf den Campingplätzen unterwegs, tatsächlich ist es aber fast unmöglich zu eruieren, wer die Feuerwerke abschießt“, so Yorgun. Anzeigen von Anrainern wegen des Lärms gab es aber heuer kaum.

Die Anreise verlief völlig problemlos, obwohl alleine am Rennsonntag 21.000 Autos gezählt wurden. Ansonsten gab es nur die erwartbaren Alkohol-Anzeigen im Verkehr und wenige strafrechtlich relevante Delikte, kleinere Körperverletzungen und Diebstähle auf den Campingplätzen. Einiges zu tun hatte indes die Drohnen-Abwehr der Cobra: 20 Drohnen wurden detektiert und zu Boden gebracht, Tausende Euro an Sicherheitsleistungen wurden eingehoben. Die Besitzer werden angezeigt, es drohen Strafen bis zu 22.000 Euro.

Feuerwehr musste Löschwasser nachordern

Rund 100 Einsätze hatte die Feuerwehr abzuarbeiten, darunter unerlaubte Lagerfeuer, kleinere Brände in Mistkübeln, Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen. Bis zu 265 Kameradinnen und Kameraden und 40 Fahrzeuge standen an Spitzenzeiten zeitgleich im Einsatz. Nicht nur sie litten unter der Hitze, sogar das Löschwasser musste nachgeordert werden. Aufgrund der herrschenden Trockenheit wurden zusätzlich zwei Großlöschtankfahrzeuge mit 25.000 Litern Wasser für den Innenbereich der Rennstrecke installiert, um im Fall des Falles umgehend reagieren zu können. Insgesamt dauerte der Einsatz der Feuerwehr rund 100 Stunden.

Schwitzen unter dem eisernen Bullen: Fordernder Einsatz für die FF © KLZ / Thomas Zeiler

Hitze sorgte für viele Notfälle

Das Rote Kreuz war wie erwartet durch die Hitze enorm gefordert. Die finale Zahl der Einsätze wird erst Montag feststehen, als sich George Russell zum Sieger kürte waren es bereits mehr als 900 Versorgungen – Größtenteils Hitzenotfälle und kleinere Verletzungen wie Schnitt- oder Schürfwunden. 62 Personen mussten in umliegende Krankenhäuser abtransportiert werden, 350 Fahrten am Gelände waren nötig.