Die „Steirische Roas“ kommt nach St. Peter am Kammersberg – und hat ein dicht gedrängtes Programm rund um heimisches Brauchtum im Gepäck. Seit 2019 tourt die „Roas“ mit Unterstützung der Kleinen Zeitung durchs ganze Land und macht an den schönsten Plätzen der Steiermark Halt. Bei den Stationen trifft Musik auf Kunst, Literatur auf Handwerk und Kulinarik auf Tracht.

„Wir freuen uns schon irrsinnig, das wird ein tolles Wochenende“, verspricht Bürgermeister Alexander Putzenbacher. Gemeinsam mit Harald Kraxner von der Holzwelt Murau, Tourismuschef Lukas Bencsics, Amtsleiter Oliver Brunner sowie Christoph Wegscheider und Claudia Flatscher von der veranstaltenden Werbeagentur Tiqa besuchte er vor Kurzem als Auftakt zur „Roas“ die Redaktion der Kleinen Zeitung in Judenburg.

Das Programm

Los geht es in St. Peter am Kammersberg am 20. Juni um 8.45 Uhr mit einem musikalischen Empfang der Jagdhornbläser Oberwölz vor der Pfarrkirche. Nach der Heiligen Messe folgt die feierliche Eröffnung am Marktplatz. Gemütlich wird‘s beim ORF-Frühschoppen mit Paul Reicher. Um 11 Uhr startet dann die literarische Wanderung mit Sepp Loibner und der Murtaler Kirchtagsmusi.

Von der Pfarrkirche führt der Weg zum Feuerwehr-Rüsthaus in St. Peter, weiter zum Brückenwirt nach Mitterdorf, über das Schloss Feistritz zur Volz-Mühle und zurück zum Holzplatz am Unteren Markt. An allen sechs Stationen gibt es Musik heimischer Gruppen, Kunsthandwerk (Ausstellungen und Mitmach-Stationen), ein kunterbuntes Kinderprogramm sowie kulinarische Schmankerl von heimischen Bauern. „Wir setzen voll auf Regionalität, so wird es etwa auch eine Verkostung von Murauer Bier geben“, betont Putzenbacher. „Die ganze Region steht hinter dieser Veranstaltung, alle Vereine aus dem Ort sind mit dabei.“

Erwartet werden Tausende Besucherinnen und Besucher. Rund 25 Musikgruppen sind an der „Roas“ beteiligt, neben den sechs Stationen gibt es auch mehrere Labeplätze. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig. Das detaillierte Programm ist auf der Webseite der „Steirischen Roas“ zu finden.