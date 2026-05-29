Einen nicht alltäglichen Unfall mit Fahrerflucht gab es am Freitagnachmittag in Graz-Straßgang. Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person ergriff der Unfallfahrer mit seinem beschädigten Auto überstürzt die Flucht.

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 71-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Straßganger Straße nordwärts, vor ihr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw. Wegen einer Kolonne mussten beide anhalten. Plötzlich krachte ein Auto mit hoher Wucht in das Stauende und schob die beiden Fahrzeuge davor ineinander.

Lenker montierte die Kennzeichen ab

Der unbekannte Lenker stieg aus seinem Fahrzeug – aber nicht etwa um zu helfen. Rasch montierte er die Kennzeichen von seinem Auto und legte diese ins Fahrzeuginnere. Dann raste er mit hohem Tempo auf der Straßganger Straße Richtung Süden davon. So berichteten es die beiden Unfallbeteiligten und eine Zeugin übereinstimmend der Polizei.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grauen oder silberfarbenen Audi (vermutlich der Modelle A3 oder A5) handeln. Das Auto dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. Zudem wurde an der Unfallstelle die Abdeckung des linken Nebelscheinwerfers gefunden.

Die 71-Jährige erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH eingeliefert. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt. Der 65-Jährige blieb unverletzt, bei seinem Auto entstand nur leichter Sachschaden.

Hinweise zum Flüchtigen werden gesucht

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker sind an die Verkehrsinspektion Graz I unter der Telefonnummer 059133 - 54110 erbeten.