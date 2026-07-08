Was haben ein Jagdgewehr, Holz und ein 30-Jahr-Jubiläum gemeinsam? Keine Sorge, das ist nicht der Beginn eines schlechten Witzes, sondern eine ganz vereinfachte und kurze Zusammenfassung dessen, was die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Jubiläumsholzstraßenkirchtages am 11. und 12. Juli auf der Flattnitz erwartet: ein besonderes Wochenende mit Musik, Meisterschaften und jede Menge „Gaude“.

Was im Jahr 1995 in Gnesau mit rund 30 Ausstellern und etwa 1000 Teilnehmern begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten, immer in einer anderen Gemeinde, zu einer der größten Brauchtumsveranstaltungen Kärntens entwickelt. Heute lockt der Kirchtag jährlich rund 5000 Besucher und ist mit mehr als 100 Ausstellern am Handwerks- und Produzentenmarkt – heuer sind es sogar mehr als 150 – gleichzeitig ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region geworden. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Erstmals wird der Kirchtag zweigeteilt: Das Motto lautet ‚Wald, Holz und Wild‘. Der Samstag steht im Zeichen von Wald und Holz, Sonntag dreht sich alles ums Wild, absolut passend in einer solch ausgeprägten Wildregion“, sagt Holzstraßen-Obmann Günter Sonnleitner.

Von 1995 bis heute

Von ihm wurde besagte Holzstraße 1995 auch ins Leben gerufen. Ziel war es damals schon, „die gesamte Wertschöpfungskette rund um den Rohstoff Holz zu stärken – von Waldbauern über Forstunternehmen, Sägewerke und Zimmereien bis hin zum Tourismus“. Aus den ursprünglich neun Mitgliedsgemeinden der Kärntner Holzstraße ist mittlerweile ein Netzwerk mit 18 Gemeinden aus den Bezirken Feldkirchen, St. Veit, Spittal und Villach-Land entstanden. Jährlich werden im Rahmen der Holzstraße rund 100 Holzbauprojekte umgesetzt.

„Der Wald ist die größte Klimafabrik und gerade wir in Österreich haben mit 60 Prozent Wald auch wirklich eine wichtige Kulturlandschaft, die es zu erhalten gilt. Bäume bringen nicht nur Holz, sondern auch Sauerstoff und Wasser, was in Zeiten des Klimawandels noch einmal wichtiger wird. Gibt es Wald, gibt es Schatten und bessere Temperaturen“, weiß Sonnleitner und ergänzt: „Wir haben den Vorteil, dass die Waldfläche zunimmt. In Kärnten etwa 500 Hektar pro Jahr. Beeindruckend, wenn man den weltweiten Vergleich zieht, wo es eine deutliche Abnahme an Wäldern gibt. Das alles wollen wir mit dem Kirchtag vermitteln.“

Ein Gewehr als Hauptpreis

Was am Kirchtag noch im Zentrum steht, ist, wie oben erwähnt, die Jagd. Aufgrunddessen wird es auch eine ganz besondere Verlosung geben. „Der Hauptgewinn ist ein Jagdgewehr. Und es gab bereits im Vorfeld Kritik“, sagt Sonnleitner. Daher gebe es einige Vorkehrungen. Übergeben werden darf dieses Gewehr also nur dann, „wenn sich der Veranstalter und Auslober überzeugt, dass die Person, die letztlich dieses Gewehr gewinnt und an die es überlassen wird, eine Waffenbesitzkarte, Jagdkarte oder einen Waffenpass hat. Auch das Mindestalter von 21 Jahren muss unter Umständen eingehalten werden“, erklärt Bernhard Fink, Präsident der Rechtsanwaltskammer für Kärnten.

Er gibt Einblick in die juristische Lage: „Die Verlosung eines Jagdgewehres ist grundsätzlich möglich und zulässig. Ich weise aber darauf hin, dass es eine vierwöchige Wartefrist beim Ersterwerb gibt.“ Fink empfiehlt auch, die Übergabe über einen Händler stattfinden zu lassen. „Vielleicht ist überhaupt daran gedacht, dass es nur einen Gutschein gibt, der übergeben wird und hinsichtlich der wirklichen Übergabe und Prüfung der Voraussetzungen dafür auf einen Waffenfachhändler verwiesen wird.“ Und genau das passiert: „Man erhält nur den Gutschein und kann das Gewehr dann bei Grois Waffen Murau abholen“, weiß Sonnleitner.

Nur für bestimmte Personen erlaubt

Denn eines steht fest: „Wird die Waffe ohne Waffenbesitzkarte übergeben, oder ohne notwendige Prüfung, dann haftet der Auslober, der Veranstalter und zwar nicht nur, wenn irgendetwas mit der Waffe passiert, sondern auch verwaltungsstrafrechtlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.“ Zu empfehlen ist für Fink „jedenfalls bei der Verlosung klipp und klar darauf hinzuweisen, dass die Übergabe und Aushändigung des Gewehres nur nach Vorlage einer gültigen Berechtigung erfolgen wird. Allenfalls könnte ein Ersatz in Geld bezahlt werden.“ Den Veranstalter trifft nämlich eine „maßgebliche Sorgfalts- und Prüfpflicht“.

Das Jubiläum, veranstaltet von den Gemeinden Metnitz und Glödnitz, gemeinsam mit der Kärntner Holzstraße, wird heuer übrigens erstmals als „Drei-Länder-Holzfest“ ausgetragen: Neben Kärnten beteiligen sich nämlich auch Gemeinden aus Salzburg und der Steiermark.

Vom Fallkerb zum Blochrollen

Ein Höhepunkt des Samstags sind die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaften der „Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach“. Bis zu 100 Teilnehmer stellen dabei ihr Können in Disziplinen wie Präzisionsschnitt, Kettenwechsel, Fallkerb (Anm.: bestimmt die Fallrichtung des Baumes und dient dazu, ein Kippen in die gewünschte Richtung zu ermöglichen) oder Blochrollen (Anm.: ein schwerer Baumstamm (Bloch) wird so schnell und präzise wie möglich über eine definierte Strecke gerollt) unter Beweis.

Musikalische Unterhaltung

Am Samstagabend sorgen „Walter Grechenig & seine Fegerländer“ sowie „Die Draufgänger“ für Unterhaltung im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit einer Festmesse und Frühschoppen, ehe das Wildfest den Schwerpunkt auf Jagd, Kulinarik und Brauchtum legt. Geplant sind unter anderem eine Trachtenmodenschau, ein Auftritt der Jagdhornbläser und ein Tontaubenschießen. „Damit verbindet der Jubiläumskirchtag Tradition, Handwerk, Musik und regionale Wirtschaft zu einem Fest, das weit über die Grenzen der Holzstraße hinaus Besucher anziehen soll“, sagt Sonnleitner.