Von der Bahnhofstraße in die Ortenburgerstraße 12: Der Spittaler Friseursalon und Barbershop „Lotus“ hat seit Ende Juni einen neuen Standort. „Wir befinden uns nun in Räumlichkeiten, die bislang immer von Friseuren genutzt wurden. Ich denke, das ist ein sehr gutes Omen“, freut sich Geschäftsführerin Selina Golobic. Der Ortswechsel habe „größentechnische Gründe“: „Der Salon ist kleiner als jener an unserem alten Standort. Das macht die Atmosphäre angenehmer und familiärer. Wir arbeiten hauptsächlich auf Terminvereinbarung und haben selten Laufkundschaft, deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt etwas abseits des Trubels arbeiten.“

Unterstützt wird Golobic von vier Friseurinnen und einem Lehrling. Auf die Kunden kommen keine Veränderungen zu: „Unser Angebot bleibt bestehen. Wir arbeiten sozusagen ‚quer durch die Bank‘, haben uns aber vor allem auf verschiedene Farbsysteme für Damen und die Barber-Schiene für Männer spezialisiert.“

Eine Lösung für schwindendes Haar

Für all jene Herren, die nicht genug Haar haben, um sich für einen neuen Haarschnitt zu entscheiden, gibt es eine Lösung: Folien-Haar-Systeme. Dabei handelt es sich um eine hauchdünne Folie, in die Haare eingestochen sind. Das Haarteil wird mit hautfreundlichem Spezialkleber auf der kahlen Kopfhaut befestigt. Die Behandlung dauert zirka eine Stunde. Die neue Haarpracht hält zwischen vier und sechs Wochen, danach wird sie wieder neu befestigt.

Das Angebot gibt es seit zwei Jahren. „Die Nachfrage ist gegeben und die Rückmeldungen sind sehr positiv“, sagt Golobic, die gerne Kundenanfragen unter der Nummer 04762-35666 annimmt.