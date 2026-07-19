Pro

Ja. Für Fans des Fußballs hat diese Weltmeisterschaft die spektakulärsten Seiten des Sports gezeigt.

Es ist gefühlt bei jedem großen Sportereignis, wie Olympische Spiele oder eben Weltmeisterschaften, dasselbe: Im Mittelpunkt stehen Diskussionen über wirtschaftlichen Nutzen, soziale Ungerechtigkeiten, Politik und vieles mehr. Darüber wird in einer Intensität debattiert, dass man fast ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich einfach auf das freut, worum es eigentlich gehen sollte: den Sport.

Und ja, ich habe die vergangenen Wochen sehr genossen. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, um möglichst viele Spiele zu sehen, habe ab 4 Uhr Früh beim Public Viewing mit Hƒunderten beim 3:3 von Österreich gegen Algerien gejubelt, mitten in der Nacht wurde im WM-Chat der Familie gefachsimpelt und bin mit einigen Personen auf der Straße oder in Lokalen über die Spiele zum Plaudern gekommen. Die besten Spieler der Welt zeigten spektakuläre Spielzüge, atemberaubende Tore, raffinierte Passspiele und ausgeklügelte Taktiken. Gleichzeitig ärgerten oder bezwangen Außenseiter immer wieder die Favoriten. Man denke nur an das Fußballmärchen von Kap Verde, das erst in der K.o.-Phase gegen Argentinien endete.

Eine WM lebt von ihren Heldengeschichten, die geschrieben werden, aber auch von den Tragödien: Deutschlands überraschendes Aus im Sechzehntelfinale, die Tränen von Portugals Cristiano Ronaldo nach dem 0:1 gegen Spanien im Achtelfinale. Freud und Leid liegen nahe beieinander – genau diese Emotionen machen die Faszination aus. Ja, mehr Spiele verlangen den Profis viel ab, gleichzeitig eröffnen sie aber kleinen Nationen die Chance, sich auf der größten Fußballbühne und in den spektakulärsten Stadien der Welt zu präsentieren.

Natürlich darf man die Augen nicht vor dem Agieren der FIFA, vor der Inszenierung und Einmischung von US-Präsident Donald Trump oder vor der Nichtbeachtung von moralischen und sozialen Standards verschließen. Darüber muss gesprochen werden, aber nicht während des Turniers. Spieler und Trainer investieren Herzblut, und wir Fans wollen ein Fußballfest feiern.

Diese Weltmeisterschaft hat gezeigt: Trotz aller Widrigkeiten und politischen Debatten sind der Fußball, die Leidenschaft und die Begeisterung die wahren Sieger des Turniers. In einer Zeit voller Krisen, pessimistischer Zukunftsprognosen und Unmengen von schlechten Nachrichten hat diese Weltmeisterschaft für einen grandiosen Kontrapunkt gesorgt. Das Einende und nicht das Trennende hat überwogen.

Ich bin nach diesen Wochen zwar müde. Aber heute wird beim Finale zwischen Spanien und Argentinien noch einmal der Fußball zelebriert. Möge der Bessere gewinnen.

Kontra

Nein. Eine Giftmischung aus Kommerz und Politik zersetzt den geliebten Fußball. Schuld ist die FIFA.

Keine Frage: Das Spektakel an sich war wieder großartig. Tausend Geschichten haben sich wieder zu einer großen, mehrwöchigen Erzählung verknüpft, man saß in gewissen Momenten wieder gebannt vor dem Schirm. Nicht nur wenn Österreich spielte, sondern auch bei Portugal gegen Usbekistan (wegen der ersten 30 Minuten) und manchem Viertelfinal-Duell. Aber man genießt eine Fußball-WM mittlerweile so, wie man Fleisch aus Massentierhaltung genießt: mit einem schlechten Gewissen.

Die FIFA hat nicht zum ersten Mal rote Linien überschritten, aber diesmal wurde das Fragwürdige systematisiert. Durch die Aufstockung auf 48 Mannschaften wird mehr Geld verdient (offenbar der Hauptzweck der FIFA), aber es entwertet die Vorrunde sportlich. Zugleich fördert dieses System die Kleinen nur bedingt, sondern schützt gegen die Erwartung die Großen, die es bei der Vielzahl von sogenannten Jausengegnern einfach leichter haben: Noch nie gab es eine WM mit so wenigen Überraschungen, in der Vorrunde strauchelte kein einziges gutes oder prominentes Team.

Die als „Hydration Breaks“ geframten Werbepausen unterbrechen den Rhythmus des Spiels und verändern es dadurch. Gerade der Nonstop-Charakter des Fußballs macht ihn so besonders. Etwa dass strategische Änderungen im laufenden Spiel vorgenommen werden müssen. Dass die Halbzeitpause beim Finale ausgedehnt wird, um unter anderem der hauptamtlichen FIFA-Heulboje Shakira mehr Zeit für ihre Show zu geben, zeigt, wo die Prioritäten der FIFA liegen. Im Kommerz und in der Show, sicher nicht im Sport.

WM-Turniere hatten natürlich immer eine politische Komponente, man denke nur an die schändliche, sportlich stark manipulierte WM 1978 in der Folter-Diktatur Argentiniens. Diesmal mischte ein Präsident bei der Veränderung von Regeln mit, die Iraner wurden schikanös behandelt. Die Wucherpreise für Eintrittskarten beim sogenannten „Volkssport“ Fußball sind der Tupfen auf dem i. I wie Infantino: Unter dessen Führung hat sich die FIFA immer weiter verschlimmert. Man dient nicht mehr dem Fußball, sondern biedert sich Machthabern an. Da springt dann schon eine eigens erfundene Auszeichnung für den Friedensfürsten Donald Trump heraus. Und die Machthaber können bei der Vorbereitung von Weltmeisterschaften über Leichen gehen, siehe die Vorarbeiten zum Turnier in Katar 2022. Dort starben Tausende Arbeitsmigranten, das Europäische Parlament stellte damals fest, dass in der FIFA „ungezügelte, systemische und tief verwurzelte Korruption herrscht“. Das Spektakel ist längst vergiftet. Aber wir würgen es immer noch hinunter.