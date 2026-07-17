Verena Wannisch

Redakteurin News & Social Media

In Bayern geboren und aufgewachsen, an der Universität Regensburg Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Zweijähriges Volontariat bei der Passauer Neuen Presse. Im Anschluss verschiedene Stationen in Lokal- und Onlineredaktionen. 2022 Übersiedelung nach Graz und kurzer beruflicher „Ausflug“ in die PR. Seit 2024 wieder auf der „hellen Seite der Macht“ im News & Social Media-Ressort der Kleinen Zeitung. Schwerpunkte sind Berichterstattung über nationales und internationales Geschehen, Unterhaltung und Stars sowie Faktenchecks.Außerdem Leitung von Fake-News- und Medienkompetenz-Workshops für Abonnentinnen und Abonnenten sowie Schülerinnen und Schüler.