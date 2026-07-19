Als der 92-Jährige nach dem Schlag am Margaretengürtel zu Boden ging, schnappte sich der bisher unbekannte Täter die Handtasche von der Schulter der Frau. Der Gesuchte flüchtete anschließend über den Innenhof des Mehrparteienhauses. In der Handtasche befanden sich etwa 140 Euro und ein Ausweis. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien an Ort und Stelle noch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wird als etwa 1,85 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Er soll erst etwa 17 bis 18 Jahre alt sein. Eine Sofortfahndung der alarmierten Beamten der Inspektion Taubstummengasse verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei bittet, alle Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können - auch anonym -, sich bei jeder Polizeiinspektion zu melden.