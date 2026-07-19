Als ob jemand den Stecker zieht. Aus und vorbei – von heute auf morgen. So beschreibt Katharina Scheucher den 17. Juni. Nach 13 Jahren Schule bekommt Scheucher an diesem Tag in der HAK Grazbachgasse ihr Maturazeugnis in die Hand gedrückt. Ihr Gesicht habe an diesem Tag vor Lachen gezittert. So stolz und glücklich sei sie gewesen. Es ist der Moment des Endes eines Lebensabschnitts und zugleich der Beginn. Aber wovon eigentlich? „Ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren machen werde, aber das muss ich auch nicht, ich bin jetzt einfach mal frei“, sagt Scheucher. Nie wäre ein Abschied so schön gewesen. Vor ihr liegt ein Sommer, den es nur einmal gibt. Der Sommer nach der Matura. Ein Sommer voller Fragezeichen und Freiraum.

Scheucher sagt, sie habe immer leicht und gerne gelernt. Stress hätte sie sich in all den Jahren selten gemacht, Druck schon. „Natürlich waren mir Noten wichtig, einfach um mir selbst zu beweisen, dass ich es kann“. Scheucher konnte. Die Oberstufe hindurch hat sie Jahr für Jahr einen ausgezeichneten Erfolg im Zeugnis stehen gehabt, bei der Matura war es ein guter. „Das nervt mich etwas“, gibt sie zu. Dabei ist das jetzt eigentlich alles egal, erkennt sie. Die 19-Jährige muss sich jetzt nichts beweisen, muss nicht lernen, muss nicht performen. Der Sommer nach der Matura ist so etwas wie eine weiße Leinwand. „Es fühlt sich an, als würde einem die ganze Welt zu Füßen liegen“, sagt Scheucher.

Ein Sommer voller Umstellungen

Das, was sie gerade erlebt, ist ein kompletter Systemwandel. Es ist der Übergang von einer Lebensphase in eine andere. Traurig und zugleich faszinierend, aufregend und zugleich beängstigend beschreibt Scheucher ihre Gefühle. Es sei auch der Sprung von einem Extrem ins andere. Die Schule hätte viel Sicherheit gegeben, eine klare Struktur. „Jetzt fühle ich die pure Freiheit“, sagt die junge Steirerin. Wenn Scheucher ins Erzählen kommt, landen immer wieder zwei blonde Haarsträhnen in ihrem Gesicht. Sie wischt sie kurzerhand aus dem Blickfeld und spricht dabei intensiv unter Einsatz ihrer Hände. In der Schule hätte sie sich manchmal zu eingeengt gefühlt, zu wenig frei, zu wenig kreativ gefordert. Die Zeit mit ihren Freunden wäre schön gewesen, das System selbst nicht.

Scheuchers Sommer ist frei von Verpflichtungen. Der Zeitraum ist fast einzigartig kostbar. Dreieinhalb Monate ohne an Morgen zu denken, mehr als 100 Tage im Hier und Jetzt. So viel Freiheit kann auch ein Risiko sein. Man kann dazu neigen, die Zeit vorbeifliegen zu lassen, den Moment zu verpassen, den Moment zu genießen, ihn richtig wertzuschätzen. Denn klar ist: Ein solches Zeitfenster öffnet sich nur schwer ein zweites Mal.

100 Tage im Hier und Jetzt: Einen genauen Plan für den Sommer hat Katharina Scheucher noch nicht © Klz / Stefan Pajman

Die Leichtigkeit des Moments

Scheucher will aber nichts überstürzen. Sie hätte sich auf der Uni bereits inskribiert – Recht und Betriebswirtschaftslehre. Wo sie das hinführen soll, ist noch nicht klar. „Ich will studieren, weil ich weiter lernen will – nicht wegen eines Berufs“, sagt sie. Einstweilen will Scheucher schlafen, feiern, leben. „Jeder Tag ist anders, jeder Tag bietet die Möglichkeit bis 3 Uhr in der Früh unterwegs zu sein oder einfach die ganze Zeit am See zu liegen – das gilt es zu nutzen.“

Wenn man Scheucher in ihrer Leichtigkeit zuhört, denkt man sich: Das Leben besteht nicht aus einem perfekten Plan, sondern aus vielen Möglichkeiten. Ein netter Gedanke, den man sich vielleicht beibehalten kann. Auch, wenn der Sommer nach der Matura bereits vorbei ist.