Ein Leben ohne Kochen kann sich der gebürtige Ungar Kornel Varadi nicht vorstellen. „Das ist mein Leben, das ist meine eigene Sprache“, erklärt der 32-Jährige voller Euphorie. Mit seinem Imbissstand „Dualis“ in der Ebenthaler Straße in Klagenfurt hat sich der Familienvater, neben seiner Tätigkeit als selbstständiger Transportunternehmer, nun einen kleinen Traum erfüllt und will seine Gäste mit hausgemachten und traditionellen Speisen aus seiner ungarischen Heimat verwöhnen.

Der gelernte Koch kam 2011 nach Kärnten, arbeitete in Villach und am Faaker See in diversen Küchen. Vor zwei Jahren machte sich Varadi aber als Paketzusteller selbstständig und war gleichzeitig auf der Suche nach einem passenden Lokal. Vor wenigen Monaten wurde Varadi in der Ebenthaler Straße (am Parkplatz von Billa Plus) fündig und eröffnete das „Dualis“, ein „Fine-Dining-Restaurant“. Die Speisekarte präsentiert sich klein, mit einer Auswahl an speziellen Gerichten. Aktuell im Programm: die ungarische Spezialität, der Lángos in all seinen Variationen – zum Beispiel mit fein geriebenen Kartoffeln, Käse und Knoblauch. Seine ganz eigenen Kreationen fallen dem Rezept- und Küchentechnologieentwickler während längerer Autofahrten und bei lauter Musik ein. „Ich will ja niemanden kopieren“, erklärt er. „Und ich will mit meinen Rezepten meine eigene Geschichte erzählen.“

Zu Hause geht es dann zum Experimentieren und Verkosten. „Ich habe nicht umsonst 15 Kilo zugenommen“, merkt der Gastronom an. Eine weitere kulinarische Idee von Kornel ist das „Fornella“, eine Kreuzung aus Pizza und Lángos. Die Inspiration dazu gab ihm seine kleine Tochter: „Hinter jedem Essen von mir steht eine Geschichte!“ Bei der Herstellung der Speisen verwendet er übrigens eine eigene Technologie, die er selbst entwickelt hat – deshalb auch der Zusatz „Fine Dining“. „Viele glauben, es braucht ein schickes Restaurant, edles Geschirr und ein Fine-Dining-Menü“, ist der Koch ganz anderer Meinung. „Ich glaube, dass Leidenschaft, Kreativität und Geschmack wichtiger sind als der Teller, auf dem ein Gericht serviert wird.“

Was man daher in seiner Küche nicht findet, sind Tiefkühlwaren oder Fertigprodukte. Geht sein Konzept, will Kornel Varadi sich künftig nur noch auf die Gastronomie konzentrieren und sich vergrößern.