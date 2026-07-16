Joachim Kostwein war als Geschäftsführer und Inhaber von insgesamt 27 Unternehmen, die in fünf Staaten ihren Firmensitz hatten, auf der ganzen Welt unterwegs. Vor sieben Jahren blieb der Klagenfurter aber dann doch in seiner Heimat hängen und erfüllte sich den Traum des eigenen Lokals. Gemeinsam mit seiner Frau Margit eröffnete er „Die Kosterei“ in der Osterwitzgasse und füllte damit eine gastronomische Marktnische. „Wir waren die ersten, die das Kozel-Bier im Angebot hatten“, erzählt der heute 67-Jährige, der durch Zufall von dem freistehenden Lokal erfuhr, das einst als „Rockefeller“-Bar oder „Havannah“-Bar bekannt war. „Und wir waren eine der ersten Wein- und Bierbars, die auch Snacks anbieten.“

Am 23. Dezember begrüßen die Kostweins ihre Gäste aber zum letzten Mal. „Uns fällt die Entscheidung schwer, aber wir machen Schluss“, gibt das Paar zu, das schon das nächste Projekt im Hinterkopf – allerdings nicht in der Gastronomie – hat. Die Gäste seien vom drohenden Ende der „Kosterei“ weniger begeistert, deshalb sucht Joachim Kostwein, wenn alles passt, nach einem Nachfolger für sein Lokal. „Der Betrieb kann samt Name und Konzept übernommen werden.“ Das Lokal bietet im Innenbereich Platz für 35 Gäste, im Gastgarten für weitere 50 Gäste. Auch eine voll ausgestattete Küche ist vorhanden. Findet sich kein Nachfolger, ist die „Kosterei“ Geschichte.

Veranstaltungsreihe vor ungewisser Zukunft

Mit dem Abschied von Joachim Kostwein aus der Klagenfurter Osterwitzgasse steht allerdings auch die beliebte Veranstaltungsserie „Kummts eina“ vor einer ungewissen Zukunft. Auf der „Piazza Osterwitz“ treffen dabei musikalische Unterhaltung und kulinarischer Genuss aufeinander – und das seit mittlerweile sechs Jahren. Entstanden ist die Initiative während der Corona-Pandemie im Jahr 2020, als sich mehrere Gastronomen in der Osterwitzgasse zusammenschlossen, um wieder Begegnungen zu ermöglichen und gleichzeitig der heimischen Musikszene eine Bühne zu bieten. „Diese Konzertreihe war eigentlich das Vorbild für den After-Work-Markt“, sagt Kostwein. Erst vor wenigen Tagen feierte das „Kummts eina“ seine 60. Auflage und hat sich zu einem Fixpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender in Klagenfurt entwickelt. Mehr als 10.000 Besucher wurden seit dem Start gezählt. „Es kommt jetzt darauf an, ob auch das jemand weiter machen möchte“, erklärt Joachim Kostwein.