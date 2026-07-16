Große Freude bei ORF-Moderator Norbert Oberhauser: Der 53-Jährige und seine Partnerin Julia sind Eltern von Zwillingsmädchen geworden. Die frohe Nachricht teilte der „Studio 2“-Moderator auf Instagram – gewohnt humorvoll und gleichzeitig sichtlich gerührt.

„Seit drei Wochen gibt es bei uns eine neue Doppelbesetzung in der Prime Time – und ich bin mittlerweile nur noch der Co-Moderator“, schreibt Oberhauser zu mehreren liebevollen Familienfotos. Seine Töchter hätten das Ruder bereits fest in der Hand. „Unsere beiden Mädchen haben das Kommando übernommen und zeigen uns jeden Tag aufs Neue, wie wenig Schlaf ein Mensch tatsächlich braucht. Gleichzeitig schenken sie uns so viele besondere Momente und ein Gefühl, für das es eigentlich keine passenden Worte gibt“, offenbart Oberhauser.

Mit einem Augenzwinkern verrät der Moderator außerdem, dass ihm der frühe Arbeitsbeginn derzeit keine Sorgen bereitet. „Einen Wecker brauche ich aktuell ohnehin nicht – dafür sorgen die beiden Damen schon zuverlässig.“

Bereits das vierte Kind

Für Oberhauser ist es bereits das vierte Kind. Aus seiner früheren Ehe mit Ex-Frau Sarah hat der Moderator zwei Söhne. Anfang des Jahres hatte er bekannt gegeben, dass seine Partnerin Julia Zwillinge erwartet. Damals sprach er offen darüber, wie sehr sich sein Leben in den vergangenen Jahren verändert hat. Nach einer schwierigen privaten Phase habe er mit Julia neues Glück gefunden.

In seiner damaligen Baby-Verkündung schrieb Oberhauser bewegende Worte: „Vor 2,5 Jahren hat es mich privat völlig unerwartet aus der Bahn geworfen und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll.“ Heute wisse er: „Aus Chaos kann Heimat werden.“ Mit Blick auf seine Patchworkfamilie ergänzte er: „Mit meinen beiden Jungs an unserer Seite und zwei kleinen Wundern wächst unsere Familie. Ich könnte nicht glücklicher sein.“