Jahrelang war die Zukunft des Hotels „Die Zeit“ ungewiss. Vor wenigen Wochen wurden allerdings Gerüchte lauter, dass die Eigentümerfamilie Riedl den alten Räumlichkeiten neues Leben einhauchen will. Dafür holten sie sich Verstärkung vom anderen Ende der Welt. Was dabei herausgekommen ist, wurde am Mittwoch präsentiert.

Bereits beim Betreten des „Hotels Ayurveda Die Zeit“ wird man mit aromatischen Kräutergerüchen in der Luft begrüßt. Buddhastatuen strahlen Ruhe aus und ein Bild der Burg Taggenbrunn ziert die Lobby. Beide Gebäude sind im Besitz einer Familie: Riedl. Vater Alfred Riedl, Tochter Michaela und Sohn Christian waren selbstverständlich bei der Eröffnung zugegen. 40 Zimmer sind seit 1. Juli in Betrieb. Zehn weitere werden für die Ayurveda-Behandlungen genutzt. Insgesamt könne man auf 110 Zimmer aufstocken, sollte der Bedarf da sein – was laut dem Hausherrn auch der Fall ist. „Bisher waren alle Gäste sehr zufrieden – wir haben bereits Buchungen bis in den Herbst“, sagt Alfred Riedl. „Die Leute waren total begeistert“, ergänzt seine Tochter Michaela. Rund 450.000 Euro wurden in die Revitalisierung gesteckt.

Walter Sabitzer, Preeti Hoffmann, Michaela und Alfred Riedl, Günter Leikam und Martin Kulmer © KLZ / Dorian Wiedergut

Für die Eröffnung setzte man vor allem auf eines: Prominenz. So waren Snowboard-Ass Anna Gasser und Skirennläufer-Legende Fritz Strobl unter den Gästen. „Das Hotel entspricht auf jeden Fall der Zeit und macht einen super Eindruck“, schwärmt Gasser. Natürlich durfte auch Larissa Marolt, das neue Testimonial der Uhrenmarke Jacques Lemans, nicht fehlen. „Man spürt sofort die besondere Atmosphäre im Haus. Die Behandlungen sind unglaublich wohltuend, das Team arbeitet mit großer Kompetenz und Herzlichkeit. Es ist ein Ort, an dem man wirklich abschalten und neue Kraft schöpfen kann“, sagt Marolt.

Siya und Preeti Hoffmann © KLZ / Dorian Wiedergut

Das Team rund um Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann wurde in Indien ausgebildet und beinhaltet neben Therapeuten auch noch vier ausgebildete Ärzte. Ebenso ist ihre Tochter Siya Hoffmann im Hotel tätig. „Der Plan ist es, unsere Gäste bestmöglich zufriedenzustellen“, verspricht Hoffmann. Neben dem Ayurveda-Angebot gibt es auch noch Sauna, einen Fitness- und Outdoor-Bereich. Zudem könne man auch Einzelanwendungen für Massagen oder Day-Spa-Karten kaufen.

„Das Hotel hat eine riesige Signalwirkung – neue Betten bedeuten viele Möglichkeiten. Jeder Besucher ist auch ein potenzieller Gastro- und Handelskunde“, erklärt WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer. „Mit Ayurveda haben wir eine weitere Säule der Gesundheitsvorsorge in der Stadt, die abgedeckt wird“, schwärmt auch Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Dem schließt sich auch Landtagsabgeordneter Günter Leikam (SPÖ) an: „Es ist erfreulich, dass hier wieder Gäste begrüßt werden und mit Ayurveda ein klarer Schwerpunkt gesetzt wird.“

Ebenfalls bei der Eröffnung anwesend waren Autor und Primarius Rudolf Likar sowie Bischofsvikar Gerhard Christoph Kalidz. Ein weiterer prominenter Gast konnte übrigens schon überzeugt werden: Schauspielstar Philipp Hochmair. Er selbst reist seit Jahren regelmäßig für Ayurveda-Aufenthalte nach Indien. Für heuer aber hat er ein Zimmer in St. Veit gebucht.