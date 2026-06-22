Das Hotel „Die Zeit“ in St. Veit hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Noch unter dem Namen „Blumenhotel“ wurde es um elf Millionen Euro gebaut. Im Februar 2016 schlitterte es mit über sieben Millionen Euro in den Konkurs.

In weiterer Folge ersteigerte Jacques Lemans-Chef Alfred Riedl den Betrieb um 2,6 Millionen Euro, wollte ihm wieder Leben einhauchen. Aber auch dieses Vorhaben war nicht von Erfolg gekrönt, während der Pandemie musste man das Hotel 2021 zunächst vorübergehend schließen.

2022 war klar, Riedl möchte „Die Zeit“ verkaufen. Das Hotel stand sehr lange beim Gewerbeimmobilienberater „Christie & Co“ zum Verkauf. 2025 ließ Riedl über seine Pressesprecherin ausrichten, dass es mehrere Interessenten gebe.

Gerüchte um Wiedereröffnung

Nun haben Gerüchte die Runde gemacht, dass das Hotel wieder aufsperren soll. Gesprochen wird von einem Seminarhotel, einer medizintherapeutischen Einrichtung oder auch mehrfach von einem Ayurvedahotel. Wann es soweit sein soll, kann derzeit keiner sagen. Jedoch sprechen viele Gerüchte noch für ein Wiederaufsperren in diesem Jahr.

Auf Anfrage hält sich die Familie Riedl sehr bedeckt. „Das 4-Sterne-Hotel mit 110 Zimmern, Wellnessbereich und Restaurant wird derzeit neu positioniert. Weitere Details werden in Kürze im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben“, erklärt Michaela Riedl, Head of Marketing bei Jacques Lemans. Wie es also konkret weitergeht, bleibt derzeit noch offen.