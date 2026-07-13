„Wissen vom Leben“, bedeutet Ayurveda übersetzt. Es ist eine indische Heilkunst, die auf die Balance von Körper, Geist und Seele abzielt. Durch wachsenden Tourismus in Asien fand die Heilkunst auch ihren Weg in die westliche Welt. Die Nachfrage sowie der Trend sind da. Ebenso war man im Bezirk St. Veit überrascht, als der Unternehmer Alfred Riedl verkündete, das Hotel „Die Zeit“ als ein Ayurveda-Hotel zu eröffnen. „Die Kombination aus fundierter Ayurveda-Expertise, authentischen Behandlungen, maßgeschneiderter Ernährung und stilvollem Hotelambiente macht unser Konzept in Kärnten einzigartig“, hieß es in einer Aussendung.

Ein Satz, den das Jufa-Hotel in Gurk so nicht stehen lassen kann. „Wir sind die Mutter der Ayurveda in Kärnten und bieten die Heilkunst seit 2022 in Gurk an. Somit ist das Konzept des Hotels ‚Die Zeit‘ nicht einzigartig in unserem Bundesland“, erklärt Robert Gasser, Jufa-Regionalmanager für Kärnten und Steiermark-Süd. Jedoch sei laut Gasser „eine Koexistenz natürlich möglich. Wir wollen uns auf keinen Konkurrenzkampf einlassen.“

Was man in Gurk jedoch gemacht hat. Man musste sich neu orientieren. 2022 wurde das „Tulsi Ayurveda-Zentrum“ eröffnet. „Doch Tulsi hat die Zusammenarbeit mit uns beendet und arbeitet mit dem Hotel ‚Die Zeit‘ zusammen. Wir haben umstrukturiert und sind nun ‚Shanti Ayurveda‘. Unsere neue Geschäftsführerin ist die gebürtige Inderin Smitha Shumnad.“

Die Küche stimmt sich auf die ayurvedischen Gäste ein © Gert Köstinger

Shumnad ist seit 2024 als Ayurveda-Therapeutin tätig. Vor zwölf Jahren kam sie – nach Zwischenstopps in Dubai und Thailand – nach Österreich. In Gurk habe man nun den Zugang zur Heilkunst neu ausgearbeitet. Mit Körperbehandlungen, Yoga, Meditationseinheiten und individueller ayurvedischer Ernährung will man zu nachhaltiger Gesundheit verhelfen. „Die Küche ist auf ayurvedische Gäste eigens abgestimmt. Ein Therapeut und ein indischer Ayurveda-Arzt klären im Vorhinein ab, was man essen kann und was nicht. Für die ayurvedischen Gäste gibt es dann eigene Gerichte“, erklärt Gasser.

Im Sommer gibt es ein kleines Loch bei den Anfragen. „Das wollen wir nun ändern und mit dem neuen Angebot auch im Sommer Menschen für die Heilkunst begeistern. Zum Beispiel mit unseren Kochkursen, die sind sehr beliebt“, erklärt Hoteldirektorin Karin Mena Liriano.

Jufa-Standortleiter Robert Gasser und Hoteldirektorin Karin Mena Liriano in Gurk © Gert Köstinger

Derzeit kümmern sich drei Personen um die Ausübung der Heilkunst im Jufa-Hotel in Gurk. 14 Angestellte gibt es generell im Hotel. „Da wir die hauptverantwortliche Person nun in den Betrieb mit eingebunden haben, können wir die Treatments auch kostengünstiger an die Kunden weitergeben“, freut sich Gasser. Smitha Shumnad ist nämlich angestellt bei Jufa. Rund vier Monate hat man an der Neuaufstellung gearbeitet.

„Statt Symptome zu behandeln, verfolgt die ayurvedische Medizin einen völlig anderen Ansatz. Im Ayurveda hilft man dem Körper dabei, sich selbst zu heilen. Man geht davon aus, dass jeder Mensch einzigartig ist und eine eigene Konstitution und Veranlagung für bestimmte Krankheiten hat. Jeder Gast des Zentrums werde daher individuell behandelt“, heißt es in einer Information des Jufa-Hotels.

„Es gibt keine Mindestanzahl von Nächtigungen, die man in Gurk für das Treatment verbringen muss. Aber ich würde sagen, nach einer Woche spürt man deutliche Verbesserungen“, sagt Mena Liriano.

Das JUFA-Hotel in Gurk wird von ayurvedischen Gästen getragen. © Gert Köstinger

Der Begriff „Shanti“ stammt aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich übersetzt Frieden, Ruhe oder Stille. Bei den derzeitigen weltpolitischen Gegebenheiten Grund genug, das Zentrum nach dem Frieden – eben Shanti – zu benennen.