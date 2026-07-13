Seit einigen Tagen gibt es auf der Godiger Straße in der Stadtgemeinde St. Andrä eine Straßensperre. Die Sperre beginnt auf Höhe von Familie Sticker (Beginn der Godiger Straße) und dauert voraussichtlich bis zum 24. Juli. Außerhalb dieser Zeiten ist die Straße befahrbar. Die Sperrung sei aufgrund notwendiger Arbeiten leider unvermeidbar. Die Stadtgemeinde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.