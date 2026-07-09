Eine Ärztin verletzte sich an der Tür einer Autobahntoilette so schwer, dass das Fingerglied ihres rechten Ringfingers nur noch an einem Hautfetzen hing. Sie schiente den Finger provisorisch mit zwei Klopapierrollen, kühlte ihn mit einer Piccolo-Sektflasche und wurde von ihrer Arztkollegin mit dem Auto in das acht Kilometer entfernte LKH Wolfsberg gebracht. Dort musste sie laut ihrem Anwalt eineinhalb Stunden warten, bis ihr das Fingerglied wieder angenäht wurde, weil der Chirurg gerade mit dem Annähen eines Unterschenkels eines verunfallten Motorradfahrers beschäftigt war. Das geschah Anfang Juni auf einem Parkplatz an der A2-Südautobahn. Nun wird die Asfinag auf 50.000 Euro Schmerzensgeld und Verdienstentgang geklagt – die Kleinen Zeitung berichtete. Mittlerweile hat der Artikel online enorm viele Reaktionen hervorgerufen.

Kontroverse Diskussionen

Die einen schreiben: „Was kann die Asfinag dafür?“ oder „Ich hatte schon mehrere kleine Unfälle. Aber ich kam noch nie auf die Idee, irgendwen anzuklagen.“ Die Kommentare wurden auch ausfällig: „Wenn jemand schon daran scheitert, eine normale Tür richtig zu bedienen, frage ich mich ernsthaft, wie so eine Person als Ärztin arbeiten kann.“ Andere wiederum fühlen mit der 63-jährigen Hausärztin aus Wien: „Ich kenne diese zuknallenden Asfinag-Klotüren! Da kann man nicht vorsichtig genug sein!“ Oder: „Keine WC-Tür sollte so zuknallen, dass einem ein Körperteil fast komplett abgerissen wird. Man stelle sich vor, das passiert einem ,patscherten‘ Kind.“

Die schweren Metalltüren am Autobahn-WC schließen automatisch © Bettina Friedl

Laut Asfinag-Sprecher Walter Mocnik gibt es in ganz Österreich knapp 100 derartige WC-Häuschen, wie am Parkplatz Gönitz zwischen Griffen und St. Andrä, wo sich der Vorfall ereignet hat. „Diese sind mit einer ganz normalen Tür mit Schließmechanismus ausgestattet. Uns ist kein einziger derartiger oder auch nur ähnlicher Vorfall oder Unfall bekannt“, sagt Mocnik und fügt hinzu: „Wir müssen den Sachverhalt erst prüfen. Daher können wir zu diesem unglücklichen Unfall und zur Forderung derzeit auch noch keine Stellungnahme abgeben. Ein Verschulden der Asfinag ist aus dem Schreiben auf den ersten Blick nicht erkennbar.“

Die negativen Kommentare nimmt Rechtsanwalt Johannes Bügler, der die Ärztin vertritt, gelassen: „Je schlechter die Kommentare, desto besser, wenn wir’s dann gewonnen haben.“ Der Anwalt aus Wien rechnet sich gute Klagschancen aus und ist von der ersten Antwort der Asfinag enttäuscht: „Darin heißt es, sie werden den Vorfall prüfen und ich soll der Versicherung schreiben. Sicher nicht. Das ist keine sehr einfühlsame Antwort. Immerhin war ihr Fingerglied abgerissen“, sagt Bügler und fügt hinzu: „Der Unfall ist wahrscheinlich aus Gedankenlosigkeit heraus passiert und war wahrscheinlich mitverschuldet. Aber ich rechne mir gute Chancen aus, da diese Türen sicher nicht dem neuen Stand angepasst sind.“

Rechtsanwalt Johannes Bügler © Privat

Auch das Thema Klage wurde hitzig im Forum der Kleinen Zeitung diskutiert. „Um zu erreichen, dass sowas niemandem mehr passieren kann, ist meiner Meinung nach die Klage durchaus gerechtfertigt“, schreibt jemand. Ein anderer Leser: „Bevor so ein schwerer Unfall passiert, gab es sicher schon Dutzende kleinere Unfälle und hunderte Beinaheunfälle. Dieses Risiko war der Asfinag sicher bekannt, sie hat aber offensichtlich nicht reagiert.“ Oder: „Man kann nicht gleich andere klagen, nur weil man selbst unfähig ist, eine Tür mit automatischem Schließmechanismus ordentlich zu betätigen.“

Mögliche Konsequenzen

Auch Sarkasmus ist zu finden: „Amerikanische Verhältnisse. Alles klagen, was möglich ist. Vielleicht fehlt ein Hinweis auf der Tür: ,Wenn die Türe schließt, dürfen sich keine Gliedmaßen zwischen Tür und Rahmen befinden.‘ Das natürlich in zehn Sprachen, als Piktogramm und in Blindenschrift.“ Auch über mögliche Konsequenzen wird diskutiert: „Also wenn ich die Asfinag wäre und verurteilt würde, dann sperre ich diese 100 WC-Anlagen, bevor ich alle Türen wegen eines einzigen bekannten Falles austausche“, schreibt ein Abonnent der Kleinen Zeitung.