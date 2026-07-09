Wie die Stadt Villach in einer Aussendung am Donnerstag bekanntgab, musste der Unterschütter Gailsteg zwischen Villach und Arnoldstein aufgrund von Schäden am Unterbau mit sofortiger Wirkung für den Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt werden.

Umleitungen eingerichtet

Für den Fuß- und Radverkehr wurden bereits zwei Umleitungsstrecken eingerichtet. Wer aus südöstlicher Richtung kommt, wird über die Gailbrücke bei Fürnitz geführt. Im Bereich Oberschütt erfolgt die Umleitung über die dortige Landesstraßenbrücke. Derzeit wird die Neuerrichtung des Bauwerks geprüft. Der Steg befindet sich jeweils zur Hälfte im Eigentum der Stadt Villach und der Marktgemeinde Arnoldstein.