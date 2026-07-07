Schon länger steht ein Umzug der Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg im Raum. Immerhin entspricht die jahrzehntealte Dienststelle in der Lindhofstraße 11 längst nicht mehr den heutigen Anforderungen. Und so hat das Bundesministerium für Inneres im November 2025 per Ausschreibung mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen. Vier Immobilienangebote flatterten dem Ministerium ins Haus, zwei davon wurden eingehend geprüft.

Zuletzt war auch noch der Standort der abgebrannten Lebek-Halle im Rennen, auf dem vor einem Monat der Spatenstich für ein neues Bürozentrum um 12 Millionen Euro gesetzt wurde. Doch „gewonnen“ hat schließlich das Objekt in der Klagenfurter Straße 19, das der jungen Generation als „Sunshine Bar“ oder „First Floor“ in Erinnerung ist und wo im Erdgeschoß zuletzt in der Corona-Zeit ein Impfzentrum des Landes einquartiert war.

Das bestätigt Kerstin Mitterhuber als Ressortsprecherin des Bundesministeriums für Inneres gegenüber der Kleinen Zeitung: „Es wurde ein neues Objekt für die Unterbringung der Polizeiinspektion und des Bezirkspolizeikommandos Wolfsberg gefunden. Der Mietvertrag wurde Anfang dieser Woche unterzeichnet. Die neue Dienststelle wird in der Klagenfurter Straße errichtet, die Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.“

„Mit der Neuanmietung werden das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Wolfsberg wieder an einen gemeinsamen Standort zusammengeführt. Die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion werden sich im Erdgeschoß befinden, jene des Bezirkspolizeikommandos im ersten Obergeschoß“, heißt es weiter. Wegen Platznot ist das Bezirkspolizeikommando mit vier Planstellen nämlich schon lange an einer anderen Adresse, wenn auch nur 100 Meter von der PI entfernt – im Gebäudekomplex des Finanzamtes. Die Polizeiinspektion selbst zählt 40 Beamtinnen und Beamte.

Das neue Quartier wird entsprechend den Vorgaben des Innenministeriums umgebaut und „resilient ausgeführt“ – also mit Notstromversorgung konzipiert. Auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werde besonders Wert gelegt.

Zeitgemäße Infrastruktur

„Die geplante Errichtung einer neuen Polizeiinspektion in Wolfsberg ist eine großartige Nachricht für alle Kolleginnen und Kollegen, die in Wolfsberg ihren Dienst verrichten. Dank zeitgemäßer Infrastruktur werden Arbeitsabläufe optimiert und die Sicherheit der Bevölkerung weiter erhöht“, freut sich Chefinspektor Erich Darmann, der die Polizeiinspektion Wolfsberg seit 1. April 2023 als Kommandant leitet.