„Wir haben uns dazu entschlossen, eine Betriebsnachfolge für unser Café zu suchen“, steht auf der Facebookseite des Café Quo Vadis im Industriepark St. Stefan bei Wolfsberg zu lesen. Das Lokal mit knapp 55 Sitzplätzen in den Innenräumen sowie je weiteren rund 30 Sitzplätzen im Wintergarten und im Freien wurde zuletzt seit 2016 zehn Jahre lang von Petra Hofmeister betrieben. „Wir haben uns schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden“, sagt ihr Mann Rainer Hofmeister von der HO-TA Beteiligungs GmbH, in deren Eigentum sich der Gastronomiebetrieb befindet.

Grundsätzlich könne das „gut etablierte“ Café mit „ausreichenden Parkplätzen“ ab Ende August mit einer Ablöse übernommen werden. „In der Zwischenzeit führe ich es mit meinem Geschäftspartner Günther Taferner“, informiert er. Geöffnet hat der Betrieb aktuell von Montag bis Freitag von 7.30 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 13 Uhr. „Wir würden uns wünschen, dass das Café in unserem Sinne weitergeführt wird – also auch mit Feiern auf Bestellung, die bei entsprechender Größe der Runden ab 50 Personen auch in Form einer geschlossenen Gesellschaft möglich sind“, betont Hofmeister, der bereits reservierte Weihnachtsfeiern in seinem Kalender stehen habe.

Ein Zettel auf der Eingangstür informiert über die aktuellen Öffnungszeiten © Petra Mörth

Die Höhe der zu zahlenden Ablöse möchte Hofmeister nicht nennen, der mit Taferner laufend viel in die Ausstattung investiert habe. „Der neue Betreiber kann gleich loslegen“, so Hofmeister, der bei Interesse unter der Telefonnummer 0664/50 100 56 erreichbar ist.