Mit der Kärntner Familienkarte des Landes, die es nun nicht mehr im Scheckkartenformat sondern als App am Handy gibt, kann man auch heuer wieder kostenlos in Frei- und Strandbädern abtauchen. Und zwar ab dem 11. Juli, also mit Ferienbeginn. Mittlerweile beteiligen sich 19 Bäder an der Aktion, in Unterkärnten sind es fünf von ihnen. Pro Familienkartenbesitzer können in jedem Bad fünf kostenlose Eintritte eingelöst werden, wobei eine Einlösung für zwei Erwachsene, zwei Kinder und einen Jugendlichen gelten.

Im Lavanttal kann man sich im Stadionbad Wolfsberg und in der Freizeitanlage St. Andräer See kostenlos abkühlen. „Diese Aktion hatten wir in den vergangenen zwei Jahren schon und sie wurde super angenommen. 3000 Karten waren es alleine in der Saison 2025“, sagt Dieter Rabensteiner, der als Abteilungsleiter bei den Wolfsberger Stadtwerken für das Stadionbad zuständig ist.

Im Bezirk Völkermarkt sind das Campingbad Nord und das Sportstrandbad Süd am Klopeiner See sowie das Strandbad Turnersee Teil dieser Familien-Aktion.

Doch auch im übrigen Kärnten gibt‘s noch weitere Bäder, in denen man kostenlos abtauchen kann: In Mittelkärnten gibt‘s mit der Kärntner Familienkarte kostenlosen Zutritt zum Strandbad Klagenfurt, zum Strandbad Loretto, zum Strandbad Maiernigg, zum Strandbad Längsee, im Freibad Althofen und zum Strandbad Schiefling.

In Oberkärnten gilt die Aktion im Strandbad Millstatt, im Strandbad Pesenthein, im Strandbad Dellach, im Campingbeach Ossiacher See/Annenheim, im Strandbad Hermagor am Presseggersee, im Freibad Kirchbach, im Erlebnis-Waldbad-Dellach im Oberen Drautal und heuer neu im Erlebnisbad Möllbrücke.