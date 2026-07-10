Eine Volksschule darf nur dann weiter bestehen, wenn im Umkreis dieser Schule mindestens 30 sprengelangehörige Schulkinder wohnen, die an diesem Schulstandort schulpflichtig und zum Unterricht an dieser Schule angemeldet sind – so ist es in Paragraf 11, Absatz 4 des Kärntner Schulgesetzes geregelt. Für den Standort Steindorf, wo aktuell zwölf der 28 Kinder die vierte Schulstufe abschließen und nur noch 16 Schulkinder übrig bleiben, bestand daher „dringender Handlungsbedarf“ hinsichtlich einer Auflassung, sagt die Bildungsdirektion Kärnten.

Geschlossen wird mit Stichtag 1. September weiters die Musikmittelschule Wolfsberg, die Polytechnische Schule Wolfsberg wird in die Mittelschule St. Andrä integriert. Die beiden Volksschulstandorte Waidmannsdorf (VS 9/10) und Welzenegg (VS 14/27) stehen bereits seit fünf bzw. drei Jahren jeweils unter einer Leitung. Mit September werden die Volksschule 10 (in Waidmannsdorf) und die Volksschule 27 (in Welzenegg) aufgelassen und in die Standorte VS 9 Klagenfurt Waidmannsdorf und VS 14 Klagenfurt Welzenegg überführt, teilt die Bildungsdirektion mit. „Die geplanten Zusammenlegungen ermöglichen eine standortübergreifend abgestimmte und flexible Raumplanung, die gebündelte Nutzung von Klassen-, Förder- und Funktionsräumen sowie generell den Abbau von Parallelstrukturen“, heißt es.

17 Volksschulen geschlossen

In den letzten 15 Jahren wurden in Kärnten 44 Schulen geschlossen, davon 17 Volksschulen, fünf Mittelschulen, 19 Expositurklassen, zwei Sonderschulen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und eine Allgemeine Sonderschule. Auf die Frage nach einer Liste von Schulen, denen in den nächsten Jahren die Schließung droht, sagt die Bildungsdirektion: „Diesbezüglich ist die Bildungsdirektion mit dem Schulerhalter von betroffenen Schulen im engen Austausch.“