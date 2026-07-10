Seit mehreren Wochen wird in der St. Veiter Straße gearbeitet. Ein Wohnhaus in der St. Veiter Straße 60 wird abgerissen – Arbeiten, die nun zu größeren Verkehrsbehinderungen führen.

Diese privaten Abbrucharbeiten erfordern eine Teilsperre stadtauswärts in der Zeit von Montag, 13. Juli, bis Sonntag, 19. Juli. In diesem Zeitraum wird der gesamte Verkehr umgeleitet. Pkw und Busse werden über die Morogasse und Georg-Lora-Straße umgeleitet und dann wieder auf die St. Veiter Straße, auf Höhe des Billa-Parkplatz, geführt. Für Lkw erfolgt eine weitreichendere Umleitung über die Kraßniggstraße, Pischeldorfer Straße, Dammgasse, Durchlassstraße und dann wieder auf die St. Veiter Straße, auf Höhe des Interspars.

Der Pkw- und Busverkehr wird über die Morogasse umgeleitet © CCE Ziviltechniker

Stadteinwärts bleibt die Straße durchgehend befahrbar

Der Geh- und Radverkehr wird ebenfalls umgeleitet. Die KMG-Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße. In der Morogasse wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auf die Beschilderung im Umkreis des Baustellenbereichs ist zu achten, informiert die Stadt Klagenfurt. Die Ein- und Ausfahrt in beziehungsweise aus der Morogasse ist jederzeit möglich. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar. Die Aufhebung der Sperre stadtauswärts erfolgt voraussichtlich mit Montag, 20. Juli.