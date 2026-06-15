Das Jahr 1896 war wirklich prägend: In Athen fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt, in New York gab es die erste Filmvorführung der USA, Physiker Henri Becquerel entdeckte die Radioaktivität von Uran und in Kärnten entstand eine eigene Gemeinde – nämlich Gnesau.

„Damals waren die Ortschaften noch in die Katastralgemeinden geteilt. Es gab Reichenau, Zedlitzdorf, Mitteregg, Gurk, Gnesau, Himmelberg. Unter Bürgermeister Josef Siegel wurde dann die Gemeinde Gnesau gegründet“, weiß der heutige Gemeindechef Erich Stampfer (ÖVP) über die Gründung seiner Heimatgemeinde Bescheid. Und auch ein Blick in die Gemeindechronik hat viel zu erzählen: „Die Geschichte der Gemeinde Gnesau ist eng mit der Landwirtschaft verbunden. Über Jahrhunderte prägten bäuerliche Betriebe, kirchliche Grundherrschaften und eine naturnahe Lebensweise den Alltag der Bevölkerung. Erst mit der Gemeindebildung im Jahr 1896 erhielten die Ortschaften eine eigene politische Struktur“, ist zu lesen.

Der erste Bürgermeister von Gnesau Josef Siegel © KK/Gemeinde Gnesau

Rund 100 Betriebe mit über 400 Beschäftigten bilden heute die wirtschaftliche Basis der Gemeinde, wobei ein erheblicher Teil der Erwerbstätigen als Pendler arbeitet. Das bestätigt auch ein Blick auf die Einwohnerzahl. Hatte die Gemeinde 1981 noch 1223 Einwohner, waren es 2025 1034 Bürgerinnen und Bürger.

Seit dem 6. September 1985 verbindet Hornstein in Burgenland und Gnesau in Kärnten eine offizielle Partnerschaft – besiegelt von den damaligen Bürgermeistern Peter Schmitl (Hornstein) und Erwin Glatz. Die ersten Kontakte entstanden über die Feuerwehren beider Gemeinden – und daraus wuchs eine bis heute gelebte Freundschaft.

Vor 40 Jahren ging man eine Partnerschaft mit der Gemeinde Hornstein ein © KK/Gemeinde Gnesau

Eine Gemeinde, zwei Schulen

Neben der Volksschule Gnesau gab es in der Gemeinde auch noch die Volksschule Zedlitzdorf. „Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Schülerzahlen in Zedlitzdorf kontinuierlich zurückgingen – von 105 Kindern im Jahr 1910 auf nur mehr 38 im Jahr 1976. Daraufhin fasste die Gemeinde im Jahr 1976 den Beschluss, die Volksschule mit 31. August 1977 zu schließen.“

Diese Maßnahme erfolgte im direkten Zusammenhang mit dem Bau einer neuen, zentral gelegenen Volksschule für das gesamte Gemeindegebiet. Während der Bauphase wurde der Unterricht noch provisorisch auf die bestehenden Schulgebäude aufgeteilt. Mit der Eröffnung des neuen Schulhauses im September 1981 wurde die Schulorganisation endgültig zusammengeführt. Damit entstand die bis heute bestehende zentrale Volksschule Gnesau.

Feuerwehr gab es vor Gemeinde

Laut Aufzeichnungen wurde am 27. April 1892 die Freiwillige Feuerwehr (FF) Gnesau gegründet. Im September gab es den ersten Einsatz, als ein Bauernhof brannte. Da man das Feuer nicht löschen konnte, wurde die erste Handdruckspritze gekauft. Laut der Chronik wurden damals bei einem Brand die Kirchenglocken geläutet und der Hornist blies in sein Horn, um die Feuerwehrmänner zu verständigen. Erst 1924 wurde eine Sirene eingebaut.

Die FF Zedlitzdorf wurde 1908 gegründet. 1910 wurde das Spritzenhaus errichtet, was zu einer großen Feier führte. Aus der Feuerwehr heraus entstand vor 61 Jahren d ie Feuerwehrmusikkapelle. „Hinter der Gründung steckten der damalige Kommandant, sein Stellvertreter, der Schriftführer und der Kameradschaftsführer. Sie dachten sich, wieso sollten wir keinen Musikverein haben? Den Kapellmeister haben sie damals aus der Reichenau geholt und so sind wir eigentlich entstanden“, erklärt der Obmann der Musikkapelle, Georg Jankl (63), 2025 gegenüber der Kleinen Zeitung. Zwar ist der Verein aus der Feuerwehr heraus entstanden, „man muss aber nicht Mitglied der Feuerwehr sein, um bei uns zu spielen“.

Aus der Feuerwehr Zedlitzdorf heraus entstand ein Musikverein © KK/Feuerwehrmusik

Windkraft – ein Dorf kommt nicht zur Ruhe

Vor einigen Jahren hat die Gemeinde, wohl eher ungewollt, großes mediales Aufsehen erregt. Das Unternehmen Ecowind wollte 17 Windräder im Gemeindegebiet aufstellen. Fünf auf der „Lichteben“ und zwölf auf der „Schön“. Es wurde informiert, demonstriert, diskutiert und auch gestritten. Die Bevölkerung war gespalten. Vom Land wurde eine Zonierung präsentiert, außerhalb dieser Zonen dürfen keine Windkraftanlagen gebaut werden. Gnesau schien nicht in der Zonierung auf, „Ecowind“ wandte sich ab.

Bei der Volksbefragung im Jänner 2025 setzten die Gemeindebürgerinnen und -bürger ein klares Zeichen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,26 Prozent. Die Gemeinde hatte damit die höchste Wahlbeteiligung in ganz Kärnten . 78,60 Prozent sprachen sich für ein Verbot der Windkraftanlagen aus. Doch noch immer sind Windkraftfirmen wie das Unternehmen Püspök in Gnesau unterwegs: „Die Entwicklung von Energieprojekten ist grundsätzlich ein langfristiger Prozess, der oft viele Jahre in Anspruch nimmt. Solche Gespräche sind ein üblicher Schritt in der Projektentwicklung und lassen noch keine konkreten Rückschlüsse auf eine tatsächliche Umsetzung zu“, sagt der Konzern.

Das Thema Windkraft beschäftigt die Gemeinde schon seit Jahren © APA/dpa

Fest rund um den Reindling

Ebenfalls bekannt ist die Gemeinde für das alljährliche Reindlingfest. „Angefangen hat es mit einer Idee des damaligen Kirchenwirtes. Er meinte, wir müssen unseren Reindling bekannt machen“, heißt es von den Mitorganisatoren, der Bänderhuttrachtengruppe. Auch die Feuerwehrmusikkapelle Zedlitzdorf und die Singgemeinschaft Gnesau sind Organisatoren. 300 bis 350 Reindlinge werden gebacken, damit sich auch wirklich jeder Gast von der Süßspeise kulinarisch überzeugen kann.

Jubiläumsfeier

Nach solch einer abwechslungsreichen Geschichte darf auch ordentlich gefeiert werden. Am Samstag, 20. Juni, findet ab 10.30 Uhr in Zedlitzdorf eine Jubiläumsfeier unter dem Aufhänger „130 Jahre Gemeinde Gnesau und 40 Jahre Partnerschaft mit der Marktgemeinde Hornstein“ statt. Auch eine Abordnung aus Hornstein wird vertreten sein.