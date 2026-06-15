Einer der bedeutendsten Preise, mit dem die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet werden, ist die „Wellness Aphrodite“, sie wird vergeben vom Reiseportal „Mein Tophotel“. Die feierliche Gala fand kürzlich in Südtirol statt.

Die Hotels wurden in verschiedensten Detailkategorien ausgezeichnet, der Höhepunkt des Abends war aber die Verleihung der „Wellness Aphrodite“ in der Königskategorie „Gesamtkonzept“. Hier konnte ein heimisches, bekanntes Haus abräumen: Das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe.

Ein Flug über das Mountain Resort © Feuerberg Mountain Resort/Martin Stabentheiner

Überraschung bei Seniorchef groß

„Das Mountain Resort Feuerberg begeistert vor allem durch die Kraft einer Idee, die in jedem Detail spürbar ist“, merkte Michael Oberhofer, Geschäftsführer der Brandnamic GmbH, in seiner Laudatio an. „Hoch über Kärnten hat Familie Berger einen Ort geschaffen, der die Schönheit und Weite der Bergwelt nicht nur sichtbar macht, sondern erlebbar. Architektur, Wellness, Kulinarik und Natur verschmelzen hier zu einem Gesamtkonzept, das ebenso konsequent wie authentisch ist.“

Etwas überrascht von der Auszeichnung war auch Feuerberg-Seniorchef Erwin Berger: „Mit dieser Spitzenbewertung hatten wir, offen gestanden, nicht gerechnet“, sagte er. „Dass die Arbeit unseres Teams und unserer Familie eine derartige Wertschätzung erfährt, hat uns tief berührt.“