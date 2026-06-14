Die Schafe dürfen aufatmen – und mit ihnen alle Sonnenanbeter. Die Schafskälte ist überstanden, sommerliches Wetter stellt sich in Kärnten und Osttirol wieder ein. „Die sogenannte Schafskälte tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent zwischen dem 4. und 20. Juni auf. Das ist recht gut belegt“, erklärt UBIMET-Meteorologe Konstantin Brandes. Ihren Namen verdankt die Wetterphase einem Kaltlufteinbruch Mitte Juni, der früher für frisch geschorene Schafe im Hochgebirge bedrohlich werden konnte.

Heuer kam die Schafskälte wieder pünktlich. Der kälteste Tag der Woche war der Mittwoch (10. Juni). In ganz Kärnten und Osttirol wurden keine 20 Grad gemessen, in der Nacht lagen die Temperaturen verbreitet sogar im einstelligen Bereich. So sank die Temperatur von Mittwoch auf Donnerstag in Lienz auf nur sechs Grad, in St. Jakob im Defereggental wurde sogar lediglich ein Grad gemessen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Brandes: „Wir sind wieder auf sommerlichem Niveau unterwegs.“

Montag etwas kühler

Am Sonntag gibt es Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad. Nachdem es am Montag kurzfristig wieder etwas kühler sein wird (20 bis 24 Grad), geht es ab Dienstag kontinuierlich bergauf. Laut Brandes startet ab Mittwoch die zweite Hitzewelle des Jahres. Dabei hat es zumindest an drei aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von über 30 Grad. „Dass es heiß wird, ist ziemlich abgesichert“, so der Meteorologe. Wie lange die Hitze andauert, sei allerdings noch schwer zu sagen. Laut derzeitigem Stand aber zumindest auch noch das ganze nächste Wochenende. Temperaturen von bis zu 35 Grad seien dann durchaus im Bereich des Möglichen - etwa in Lienz, Villach, Klagenfurt oder St. Andrä.

Kräftige Gewitter

Mit der Hitze sind allerdings auch Hitzegewitter speziell über den Bergen nicht ausgeschlossen. Mit kräftigen Gewittern ist bereits heute, Sonntag, zu rechnen. Speziell von Villach ostwärts. „Wer im Strandbad am See ist, sollte immer wieder den Himmel im Blick haben. Denn auch Hagel und Stürmböen sind möglich.“ Auch am Montag könnten Gewitter teils kräftig ausfallen.