Eine Kaltfront in Kombination mit einem Italien-Tief und Starkregen sorgte Mittwochnacht für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Kärnten. Südlich der Krawanken in Slowenien war die Spur der Verwüstung, die das Unwetter anrichtete, noch verheerender.

Besonders betroffen war der Norden Sloweniens, vor allem die Region Gorenjska. Heftiger Wind entwurzelte dort Bäume und brachte Strommasten zu Fall. Mehr als 1500 Haushalte waren ohne Strom. Dächer wurden abgedeckt und Keller überflutet. Zudem verwandelten tennisballgroße Hagelkörner die Straßen mitten im Juni in eine Schneelandschaft.

Über 400 Einsätze

Laut Angaben des slowenischen Katastrophenschutzes mussten Feuerwehren und Rettungsdienste über 400 Mal ausrücken: „Alleine im Großraum Ljubljana wurden bis in die Morgenstunden 152 Einsätze gezählt, 102 um Kranj und noch einmal 39 in Celje. 161 Feuerwehren waren in der Nacht im Einsatz, 165 beteiligen sich noch am Donnerstagvormittag an den Aufräumarbeiten. Mehr als 150 Gebäude wurden beschädigt", berichtet Leon Behin, Direktor des slowenischen Katastrophenschutzes, 24ur.com.

Die Gemeinden Komenda und Cerklje na Gorenjskem waren am stärksten vom Sturm betroffen, mehr als 130 Gebäude wurden beschädigt. In Škofja Loka überfluteten die Regenmassen die Turnhalle einer Schule. Die Region Nakle war vor allem von einem massiven Hagelsturm, der etwa zehn Minuten gedauert haben soll, betroffen. Feuerwehren sind dort immer noch damit beschäftigt, das Schmelzwasser aus den Gebäuden zu pumpen und Straßen wegen umgestürzten Bäumen wieder passierbar zu machen.

Über 1500 Haushalte ohne Strom

Auch das Gebiet der Gemeinde Cerklje na Gorenjskem war schwer betroffen. „Starke Winde deckten die Dächer mehrerer Gebäude ab, und durch heftige Regenfälle drang Wasser in Wohnhäuser und andere Gebäude ein. Wir haben derzeit über 50 Ereignisse registriert, die Einsatzleitung und alle verfügbaren Einheiten wurden alarmiert“, teilte das Katastrophenschutzamt Cerklje mit und bat die Bevölkerung angesichts des großen Umfangs der Schäden um Geduld.

Laut „Elektra Ljubljana“ waren Donnerstag um 6 Uhr in der Früh noch 1.561 Haushalte ohne Strom, die Versorgung ist seit Mittwoch um 20.30 Uhr unterbrochen.