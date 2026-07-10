Nach anhaltenden Gerüchten über seine politische Zukunft hat Gemeindevorstand Ernst Vallant (FSGA: Frantschach-St. Gertraud Aktiv – Team Ernst Vallant) am 1. Juli angekündigt, seine Funktion als Gemeindevorstand von Frantschach-St. Gertraud niederzulegen.

Hinter der Entscheidung stehe eine interne Analyse der auslaufenden Gemeinderatsperiode. Vallant: „Nach einer umfassenden, tabulosen und ergebnisoffenen Analyse der Anfang des nächsten Jahres auslaufenden Gemeinderatsperiode haben wir uns entschlossen, die FSGA breiter aufzustellen und die Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger auf mehrere Schultern zu verteilen, um noch besser auf die bestehenden Probleme reagieren zu können.“ Als Ergebnis dieser Überlegungen seien personelle Veränderungen sowie eine Neuverteilung der Aufgaben vorgesehen. „Personelle Veränderungen und eine effektivere Verteilung der gemeindepolitischen Arbeit sind Ergebnisse unserer Analyse“, so Vallant.

Gerald Walzl mit Günther Vallant (von links) © Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud

Nun tagte der Gemeinderat. Im Fokus stand die Nachwahl des Mitglieds des Gemeindevorstandes und dessen Ersatzmitglied. Die vorschlagsberechtigte FSGA-Gemeinderatsfraktion nominierte Gerald Walzl zum neuen Mitglied des Gemeindevorstandes, Ersatzmitglied bleibt nach wie vor Gemeinderätin Renate Knauder, ebenfalls FSGA. Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ) würdigte nach der Angelobung das Engagement von Ernst Vallant, der fast zwei Gemeinderatsperioden, eine davon als Zweiter Vizebürgermeister, im Gemeindevorstand vertreten war. Ernst Vallant wird weiterhin als Fraktionsführer der FSGA-Gemeinderatsfraktion tätig sein. Anschließend wurde Anton Monsberger als Ersatzgemeinderat der FSGA-Gemeinderatsfraktion angelobt.

Auch für das Feuerwehrwesen wurden weitreichende Entscheidungen getroffen. So beantragte die FF Frantschach-St. Gertraud die Gründung einer Jugendfeuerwehr für das gesamte Gemeindegebiet. Für das im kommenden Jahr auszuliefernde Tanklöschfahrzeug TLFA 2000 wurde zudem eine Ausrüstungsbeschaffung mit einer Auftragssumme von rund 60.000 Euro notwendig.

Auch das ländliche Wegenetz stand auf der Agenda. Für Straßenbauvorhaben in Form der Beschichtung im Dünnbettverfahren im Ausmaß von fast 3000 Laufmetern an der Limberger- und Vorderwölcherstraße sowie dem Großhennerweg, dem Ausbau einer Kehre an der Limbergerstraße, der Brückensanierung zur Franz-Müller-Siedlung, sowie der Sanierung von insgesamt fünf Brücken im Prackengraben werden insgesamt 282.000 Euro ausgegeben.

Die Instandsetzungsmaßnahmen von privaten Hofzufahrten und Bringungsgemeinschaften werden zusätzlich mit 40.000 Euro unterstützt. Für die Sicherstellung des Winterdienstes wurde eine Vereinbarung zur Lieferung von Streusalz für die Jahre 2026 bis 2029 abgeschlossen. Mit dem ersten elektrisch betriebenen Pritschenfahrzeug für den Gemeindebauhof im Bezirk Wolfsberg gibt es zudem eine neue Anschaffung in der Höhe von 55.000 Euro, die wiederum mit einem Energieeffizienzbonus in der Höhe von 7500 Euro vom Land Kärnten unterstützt wird.