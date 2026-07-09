Zum zehnten Mal feierte die Evangelische Pfarrgemeinde Wolfsberg in diesem Jahr ihr Gemeindefest, das immer am ersten Sonntag im Juli über die Bühne geht. Pfarrerin Renate Moshammer konnte diesmal einen besonderen Gast begrüßen: Superintendentin Andrea Mattioli, die im Herbst 2025 zur Nachfolgerin von Manfred Sauer gewählt wurde, kam aus Villach angereist. Damit führt sie als erste Frau in dieser Funktion an der Spitze die Diözese Kärnten-Osttirol mit ihren 42.000 Mitgliedern und 33 Pfarren an.

Auch diesmal fand der Gottesdienst im Pfarrgarten statt. In ihrer Predigt wählte die 56-jährige Dreifachmutter mit Bedacht: „Alltagsmenschen wie dich und mich, sieht Jesus an. Er sieht, was wir werden können. Er eröffnet neue Räume und führt uns in die Weite.“ Im Anschluss wurde im Pfarrgarten noch bis in die Nachmittagsstunden gefeiert. Nora Heller und Romeo Oberländer vom BRG/BORG Wolfsberg waren dabei für die musikalische Unterhaltung verantwortlich und für Speis und Trank sorgte Heri Schreier mit seinem Schwiegersohn am Grill. Für die Evangelische Gemeinde in Wolfsberg war der Besuch „sehr bedeutsam“.