Um 21.38 Uhr war die Änderung des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes und des entsprechenden Förderungsgesetzes durch. FPÖ, ÖVP und in einzelnen Punkten auch die Grünen haben es beschlossen. Wie geht es weiter? Spätestens zu Monatsende wird das Land den nächsten, millionenschweren „Fördercall“ machen. Trägerorganisationen und Gemeinden können erstmals nach neuem Regelwerk Projekte einreichen. Das kann die Erweiterung um die vierte Gruppe sein, für die kein zusätzlicher Bewegungsraum mehr notwendig sein wird. Oder das Errichten einer neuen Einrichtung in bestehenden Gebäuden im Ortszentrum, die bisher nicht bewilligt werden konnte. Ob die Novelle den erhofften Schub bringt, wird man wohl erst gegen Jahresende wissen, wenn die Anträge ausgewertet sind.

Mit September wollte das Bildungsressort den Prozess für eine pädagogische Novelle starten. Das wird sich verzögern. Die Ergebnisse der Reformpartnerschaft müssen erst in Gesetze und Vereinbarungen gegossen werden, skizzierte Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) im Landtag. Offene Frage: Wenn der Bund die Gruppengröße einheitlich auf 22 Kinder festlegt, was wird dann aus der (vertagten) Absenkung der Gruppengröße in der Steiermark? Muss die Steiermark die Ausbildung straffen, wenn statt 470 bereits 220 Stunden dafür reichen?

Gesetzesbeschluss

Reibungslos verlief der Gesetzesbeschluss am Dienstagabend ohnehin nicht. Erst lobte Detlev Eisel-Eiselsberg (ÖVP), dass der Ausbau künftig rascher, effizienter und einfacher erfolgen kann. Flexiblere Raumvorgaben würden Nutzung im Ortszentrum erleichtern. Der vielkritisierten Höchstgrenze von bis zu 27 Kindern pro Gruppe hielt er entgegen: „Bei 27 Kindern ist der Betreuungsschlüssel mit 1:9 besser als bei einer Gruppe mit 22 Kindern mit 1:11.“

Betreuung

Aber „Eltern wollen einen hochwertigen Platz, sonst kann man Kinder ins Ikea-Bällebad bringen, dort gibt es auch eine Betreuung“, hielt Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) entgegen. „In erster Linie wird auf Gemeinden geschaut, nicht auf die Kinder.“ Sie warf Landesrat Hermann vor, er habe eine rein bauliche Novelle angekündigt, würde aber auch die Qualität absenken. Sie fürchte sich schon vor der nächsten, der pädagogischen Novelle.

Während Luca-Andre Geistler (FPÖ) von einem „Meilenstein“ sprach, suchte Niko Swatek (Neos) den vergeblich: „Kleinere Freiflächen sind nicht im Sinne der Kinder.“ Ein „Platz alleine ist keine Qualität. Diese Novelle verschiebt die großen Probleme“, monierte Chiara Glawogger (SPÖ). „Von Licht und Schatten“ sprach wiederum Veronika Nitsche (Grüne).

Bildungslandesrat Hermann (FPÖ) blieb dabei. Mit der Novelle bringt das Land viele Verbesserungen für Gemeinden, Träger etc. auf den Weg. Einige Auflagen wurden ausgeräumt. Klar: „Es wird immer Kompromisse brauchen.“ Es hatte zahlreiche Treffen und Gespräche im Vorfeld gegeben.