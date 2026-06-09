Nach kräftiger Kritik an der Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes bat FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann Gewerkschafter am Dienstag zur Aussprache ins Landhaus. Mission: Bedenken ausräumen, Argumente austauschen. An der strittigen Gesetzesnovelle wird sich aber nichts mehr ändern. Die soll am 7. Juli vom Landtag abgesegnet werden.

Stadt Graz nutzt Überschreitung der Gruppengröße nicht

Wie die Kleinen Zeitung schon umfassend berichtete, besteht die gescholtene Möglichkeit von bis zu 27 Kindern pro Kindergartengruppe längst. Verkürzt wird per Novelle „nur“ der Behördenweg dahin. Dennoch ist man im Landhaus sicher, dass die Möglichkeit der Überschreitung der Gruppengröße nicht exzessiv genutzt wird. Von 1354 Gruppen insgesamt werden derzeit 90 Gruppen mit mehr als 22 Kindern geführt. 75 Gruppen davon mit zusätzlichem Personal.

Am meisten Bedarf hätte Graz, aber „die Stadt nimmt das in ihren Einrichtungen nicht in Anspruch“, ist auch Hermann etwas verwundert.

Bewegungsraum

Dass künftig erst ab der vierten Kindergartengruppe (bisher: ab der dritten Gruppe) ein Bewegungsraum (60m2) verpflichtend sein soll, sei ein Zugeständnis an die Ballungsräume. Diese Änderung soll Städten und Gemeinden beim Ausbau bzw. Neubau zugutekommen.

Für den Neubau ausgelegt, sei die Möglichkeit, eigene Spielplätze „möglichst im unmittelbaren Anschluss“ zu nutzen. Hermann denkt da an den Spielplatz auf der Gasse gegenüber dem Pfarrkindergarten. Man werde das aber alles sehr strikt behandeln. Tatsache sei: „Wenn die Kommunen kein Geld mehr für den Ausbau haben, ist das für die Qualität auch nicht gut.“

Fragenzeichen hinter Kindergartenjahr

Eine große Unbekannte ist das zweite verpflichtende Kindergartenjahr. Wann das kommt, wer, was bezahlt? „Wir wissen es nicht“, so der Landesrat. Sowohl eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern als auch ein Rahmengesetz wären möglich bzw. notwendig. Offen ist auch, was unter den „einheitlichen Standards“ für die Bundesländer zu verstehen sein wird. Hermann geht davon aus, dass sie die Steiermark „übererfüllt“.

Die Novelle, die am Mittwoch noch in den Unterauschuss muss, wird übrigens nicht die letzte sein.