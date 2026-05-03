„Es soll ein System geschaffen werden, das mit möglichst wenig Ressourcen möglichst lange ,funktionieren´ soll“: Das ist nur einer der zahlreichen Kommentare aus den Hunderten Stellungnahmen zur Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes. Abseits der Frage, ob die Flut an Reaktionen gesteuert gewesen ist, oder nicht: Es drängen sich für Familien und Personal durchaus relevante Fragen auf. Wir haben das Bildungsressort (bei Landesrat Stefan Hermann, FPÖ) um Antworten auf die heiklen Punkte ersucht.

Vorwurf: „Ausweitung der Belastungsgrenzen“

Die Kindergarten-Gruppenhöchstzahl liegt aktuell bei 22 Kindern und wird mit Herbst auch nicht abgesenkt. Stimmt es, dass nun eine Überschreitung der Höchstzahlen ohne Bewilligung geplant ist – mit einer Höchstzahl von 27 Kindern? Und dass in Kinderkrippen ein Maximum von 15 Kindern möglich sein soll? Und das ohne Bewilligung?

Die Überschreitungsmöglichkeiten sind nicht neu, heißt es beim Land. Sie haben „im begründeten Ausnahmefall“ und im gleichen Ausmaß schon bisher bestanden. Richtig ist, dass man eine „wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung“ für derartige Ausnahmefälle plant. Verkürzt: Die Kindergarten-Leitung weiß am besten Bescheid und darf selbst grünes Licht geben oder eben nicht. Das Behördenverfahren entfällt. Die zusätzliche Betreuerin braucht es für zusätzliche Kinder (meist) weiterhin.

Kritik: „Seitens der Eltern besteht doch immer Bedarf“

Kritiker der Novelle befürchten, dass die steirischen Kindergärten einfacher am Samstag geöffnet sein sollen. Tenor: „Seitens der Eltern besteht doch immer Bedarf, sobald er angeboten wird.“

Eine derartige Erleichterung ist laut Abteilung aber nicht geplant. Vielmehr besteht seit dem Jahr 2000 die „Möglichkeit, bei Nachweis eines besonderen Betreuungsbedarfs der Erziehungsberechtigten auch an Samstagen offenzuhalten“. Man hat dabei an Betriebseinrichtungen gedacht. Aber in der Praxis würde es bislang keine Anwendungsfälle geben.

Vorwurf: „Das ist organisierte Überforderung“

Auf besonders viele Bedenken von Personalseite stößt der Plan, aus den unterschiedlichen Betriebsformen nur mehr eine zu machen: den Ganzjahresbetrieb. Aus stabilen Ferien wie sie etwa ein Pfarrkindergarten hat, würde dann Urlaub, der natürlich mit anderen abzustimmen ist. Urlaubsvertretung inklusive. Woher soll das zusätzliche Personal für den Ganzjahresbetrieb kommen?

Bei Landesrat Hermann betont man, nicht aus allen Saison- oder Jahresbetrieben eine Ganzjahreseinrichtung zimmern zu wollen. Beabsichtigt sei eine „verwaltungstechnische Vereinfachung“. Wie bisher sollen die Erhalter von Krippe und Kindergarten – Stadt, Gemeinde, die Diözese oder Vereine – je nach Bedarf den Betrieb, die Öffnungszeiten festlegen. Darauf ist auch das Personal auszurichten. Überspitzt: Von der Gesetzesänderung in diesem Punkt profitiert besonders die Verwaltung.

Dass Sommerkindergärten durch die Novelle „verunmöglicht“ würden, wie der Städtebund meinte, sei nicht korrekt. Denn: „Auch Ganzjahresbetriebe können bei mangelnder Nachfrage monatsweise stillgelegt und Gruppen oder Einrichtungen in den Ferien zusammengelegt werden.“

Kritik: „Einem Bio-Huhn werden vergleichbare Platzverhältnisse zugestanden“

Künftig soll erst ab der vierten Kindergarten-Gruppe (bisher: dritte Gruppe) ein Bewegungsraum (60m2) verpflichtend sein. Und der Spielplatz soll nicht mehr unmittelbar an den Kindergarten anschließen müssen, er könne fallweise bis zu 25 Prozent kleiner sein. Dabei sind „ausreichende Bewegungsflächen unverzichtbar für die körperliche, soziale und emotionale Entwicklung“, wie es in einer Stellungnahme heißt. Das wird im Land nicht dementiert, wobei sich bei Krippen nichts ändert. Erlauben will man einen Spielplatz, der „möglichst im Nahebereich der Einrichtung“ liegen muss. Das Alter der Kinder spielt jedenfalls eine Rolle.