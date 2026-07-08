Die Aktiv-Card der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal wird um ein Mobilitätsangebot erweitert. Ab sofort können Übernachtungsgäste das Postbus-Shuttle Südkärnten mit ihrer Gästekarte gegen einen Aufpreis von zwei Euro pro Fahrt nutzen. Seit 1. Juli gibt es an Wochenenden außerdem einen On-Demand-Radtransport.

Mit der Einbindung des Shuttles soll die Mobilität vor Ort verbessert werden. Gäste können Ausflugsziele, Bahnhöfe, Gastronomiebetriebe oder Freizeiteinrichtungen flexibel erreichen, ohne auf das Auto angewiesen zu sein. Bereits bisher ermöglichte die Aktiv-Card kostenlose Fahrten mit den S-Bahnen und Regionalexpress-Zügen der ÖBB in Kärnten.

Schritt in Richtung autofreier Urlaub

„Dass unsere Gäste das Postbus-Shuttle Südkärnten mit der Gästekarte um lediglich zwei Euro Komfortzuschlag nutzen können, ist ein geniales Serviceangebot und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung autofreier Urlaub“, betont Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Gleichzeitig werde damit der Individualverkehr reduziert und die Region entlastet. Von 1. Juli bis 30. September wird das Angebot von Freitag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr um einen Radtransport erweitert. Fahrräder können bei der Buchung des Shuttles gegen einen Aufpreis von fünf Euro mitreserviert werden. Für Gäste mit Aktiv-Card entfällt dabei der reguläre Zonentarif.

Zudem wurde das Netz um weitere Haltepunkte ergänzt, unter anderem bei der Hafenrast am Drauradweg in Völkermarkt, der Mostschenke Linsendorfer See in Gallizien sowie beim Pilgermuseum in Globasnitz/Globasnica. Insgesamt steuert das Postbus-Shuttle in den Gemeinden St. Kanzian, Eberndorf/Dobrla vas, Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku und Bleiburg/Pliberk rund 500 Haltepunkte an.

„Wichtiger Schritt in Richtung autofreier Urlaub“

„Mit dem Postbus-Shuttle wird Mobilität für Gäste noch einfacher. Ein wichtiger Schritt auch im Hinblick auf die Koralmbahn“, sagt Tibor Jermendy, Head of Business Development bei ÖBB Postbus. Mit dem zusätzlichen Radtransport werde das Angebot „einfach, leistbar und klimafreundlich“ ergänzt. „Mit der Integration des Angebotes in die ‚Aktiv-Card‘, der Erweiterung um einen Radtransport und neuen Haltepunkten bekommt das Shuttle nun einen weiteren kräftigen Entwicklungsschub“, sagt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).