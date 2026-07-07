Ob zu Lande oder zu Wasser: Der Klopeiner See und seine Umgebung bieten viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Besonders im Trend liegen Erkundungsfahrten mit dem Stand-up-Paddleboard (SUP) oder mit dem Fahrrad, insbesondere dem E-Bike. Doch nicht jeder besitzt so ein Sportgerät oder kann es mit in den Urlaub nehmen. Also leiht man sich eines aus. Eine Reihe von lokalen Unternehmen haben aus dem Verleih ein Geschäft gemacht.

Hardy’s SUP-Verleih

Hardy Marolt vom Hotel Orchidee am Nordufer betreibt seit 2021 Hardy’s SUP-Verleih. „Wir haben zehn Stück insgesamt“, sagt Marolt. Diese kann man sich um 10 Euro die Stunde von 8 bis 20 Uhr ausleihen und bis 21 Uhr zurückbringen. „Das wird sehr gut angenommen“, auch wenn mittlerweile viele ihr eigenes Brett besäßen, sind SUPs doch heute deutlich günstiger als noch vor einigen Jahren. Gibt es Pauschalen für mehrere Stunden? „Wenn es jemand den ganzen Tag nimmt, kann man preislich schon was machen“, antwortet Marolt pragmatisch. Außerdem sei jede sechste Stunde gratis.

Hardy Marolt © KK/Privat

„Wir haben auch wasserdichte Taschen für Handys und so weiter“, ergänzt Marolt. Die SUPs selbst kaufe man bei Hervis. „Das sind super Boards und auch für Anfänger geeignet.“ Leiht man sich ein SUP aus, darf man dieses auch am privaten Hotelstrand zu Wasser lassen. Aufhalten darf man sich dort allerdings nur als Hotelgast. „Sonst bräuchten wir einen Bademeister“, informiert Marolt, so wie es eben für einen öffentlichen Strand vorgeschrieben ist.

SUPs sind beliebt bei Groß und Klein © KSL Tourismus/Martin Hofmann

Die Dauer der Saison ist wetterabhängig, aber von etwa Mitte April bis in die zweite Oktoberwoche hinein kann man sich bei Hardy’s SUP-Verleih ein Brett ausborgen. Eine Reservierung sei normalerweise nicht notwendig, aber bei mehr als zwei Personen sei es sinnvoll, vorher anzurufen. Außerdem im Angebot: Ruderbootfahren um 15 Euro und Tretbootfahren um 13 Euro die Stunde. Kontakt: 04239 2170 oder strandhotel@orchidee.at beziehungsweise auf Instagram unter @hardys.sups.tretboote.

Seehotel Princes

Auch das Seehotel Princes am Westufer verleiht seit 2022 SUPs um 10 Euro die Stunde – laut Hotelchef Franz Tratter von Anfang Juni bis Anfang September. Für Hausgäste gibt es einen Gutschein für eine Stunde SUP gratis. Fünf Stück stehen bereit. Reservierungen seien möglich, aber nicht die Regel. „Einfach beim Buffet unten am Strand bei der Bedienung bestellen und zahlen.“ Der Einstieg ins Wasser über den hoteleigenen Strand ist gratis. „Nur wenn man baden gehen will, ist Eintritt auch zu zahlen“, ergänzt Tratter, der in den letzten Jahren weder eine Zu- noch eine Abnahme bei der Nachfrage bemerkt haben will. Kontakt: 04239 2278 oder info@princes.at.

Enjoy E-Bikes

Pedale statt Paddel heißt es bei Hubert Jesses Enjoy E-Bikes auf der Klopeiner Straße 20 seit 2021. Dort warten 150 Fahrräder auf tretfreudige Kundschaft. Fast ausschließlich – nomen est omen – E-Bikes. „Am beliebtesten sind die Trekkingbikes gefolgt von den Mountainbikes“, berichtet Mitarbeiter Gottfried Messner. Ausgeliehen wird eher tage- als stundenweise. Das elektrische City-, Trekkingbike oder Mountainbike gibt es ab 38 Euro pro Tag, das doppelt gefederte „Fully“ um 49 Euro und das „normale“ Fahrrad um 23 Euro pro Tag.

Hubert Jesse, Andreas Lechleitner, Gottfried Messner © KK/Privat

„Der Verleih verläuft immer besser“, sagt Inhaber Jesse und freut sich über „immer mehr Zuspruch von Einheimischen und Gästen“. Vom April bis Mitte Oktober sind Geschäft und Werkstatt durch zwei Vollzeitbeschäftigte von 8 bis 18 Uhr besetzt. Neben Verleih und Verkauf werde vor allem der Service groß geschrieben. Kontakt: 0664 4627208 oder office@enjoy-ebikes.at.

Lake ’n’ Ride

Ein etwas anderes Konzept verfolgen seit 2021 die Unternehmer, die hinter dem Fahrradverleih Lake ’n’ Ride am Westufer stehen. Bei Geschäftsführer Gernot Starc von GS Rad in St Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, Geschäftsführer Daniel Scharf von Take a Ride in Wolfsberg und ihrem Mitarbeiter reserviert man Räder von Mitte Mai bis Mitte September online und kann sie von 6 bis 23 Uhr selbstständig abholen beziehungsweise retournieren. „Vormittags ist meistens wer vor Ort“, sagt Starc. „Wir unterstrützen auch gerne bei der Buchung.“ E-Bikes gibt es ab 40 Euro pro Tag, Kinderräder ab 15 Euro und Räder ohne E-Motor ab 25 Euro.

Daniel Scharf und Gernot Starc (rechts) © Lakeandride.at

„Gewisse Servicetätigkeiten machen wir mit“, so Starc. Man sei „breit aufgestellt“. Die Hitze der letzten Wochen sei zwar nicht gut fürs Geschäft gewesen, aber „Radl ist immer ein super Thema, überhaupt in der Region“, weiß Starc. Man verzeichen dank des „großen Einzugsgebiets“ eine „gute Auslastung“: Kroaten, Kanadier, Deutsche, Slowenen, Tschechen. „Wir haben schon Buchungen bis August, September.“ Kontakt: 0676 6300563 oder lakeandride@gmail.com.

Turnersee

Auch am Turnersee kann man sich seit heuer Fahrräder ausleihen. Silke Egger von Kärnten Apartment Turnersee in St. Primus hat sich vier E-Bikes für ihre Gäste angeschafft. Das sei „die Grundintention“ gewesen. Seit Mai verleiht sie diese auch. „Man kann alles vollautomatisch über die Homepage reservieren und über Codes zwischen 6 und 22 Uhr selbstständig abholen und zurückbringen.“ Bezahlt wir online. Der Preis liegt je nach E-Radtyp bei 29 Euro oder 30 Euro für vier Stunden beziehungsweise 40 oder 42 Euro pro Tag. Kontakt: 0650 8771778 oder info@kaernten-apartment.at.

Silke Egger © KK/Privat

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.