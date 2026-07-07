Seit einem Vierteljahrhundert steht Hans Peter Grabner aus Kühnsdorf für Verlässlichkeit, Präzision und echtes Handwerk. Für seine 25-jährige Tätigkeit wurde der Schlossermeister nun von der Wirtschaftskammer geehrt, eine Auszeichnung, über die er sich sehr freut.

Den Grundstein für seine Laufbahn legte Grabner vor 25 Jahren im elterlichen Betrieb. Gemeinsam mit seinem Vater Johann führt der heute 45-Jährige das Unternehmen, das sich auf Geländer, Treppen und individuelle Metall- und Leichtkonstruktionen spezialisiert hat. Unterstützt werden die beiden von einem Mitarbeiter. Die Entscheidung für den Beruf des Schlossers fiel schon früh. „Mit Handwerk wird man immer überleben“, ist Grabner überzeugt. Zu den größten Veränderungen zählen für ihn die stark gestiegenen Material- und Energiekosten. „Die Preise sind gestiegen, man wird sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt er. Gleichzeitig hätten sich auch die technischen Möglichkeiten und die Anforderungen an die Betriebe verändert. Dennoch zahle sich Qualität aus.

„Die Ehrung für 25 Jahre ist eine schöne Anerkennung für den Einsatz und die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte“, sagt er. „Wir leisten gute Arbeit und sind zufrieden“, sagt Seniorchef Johann Grabner, der mit seinen 86 Jahren noch immer eng mit dem Betrieb verbunden ist. Sorgen bereitet beiden allerdings der fehlende Nachwuchs. Das Interesse junger Menschen an einer Lehre im Metallbau sei gering. „Den letzten Lehrling hatten wir 2015. Heute muss man intensiv nach Lehrlingen suchen“, berichtet Hans Peter Grabner.

Dabei biete der Beruf sichere Zukunftsperspektiven und abwechslungsreiche Aufgaben. Vor allem aber müsse man bereit sein, ständig dazuzulernen. Auch Seniorchef Johann Grabner weiß, was den Beruf ausmacht: „Die Arbeit ist schön und schwer.“ Gleichzeitig ist er überzeugt, dass körperliche Arbeit fit hält. „Wenn man sich dauernd bewegt, bleibt man gesund“, sagt der 86-Jährige schmunzelnd. Eines steht für ihn fest: Gute Handwerksarbeit wird auch in Zukunft ihren Wert behalten.